हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTere Ishk Mein BO Day 6 Worldwide: ‘तेरे इश्क में’ ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 6 दिन में ही बन गई 100 करोड़ी, जानें- टोटल कलेक्शन

Tere Ishk Mein Box Office Day 6 Worldwide: धनुष और कृति सेनन की ‘तेरे इश्क में’ दुनियाभर में कमाल कर रही है. रिलीज के एक हफ्ते में ही इसने वर्ल्डवाइड बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 04 Dec 2025 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

धनुष और कृति सेनन स्टारर निर्देशक आनंद एल राय की फिल्म 'तेरे इश्क में'  बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ रही है. शानदार शुरुआत और शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद वीकडेज में भी ये अच्छी कमाई कर रही है. हालांकि बुधवार को इसका कलेक्शन बेहद कम रहा है. बावजूद इसके 'तेरे इश्क में'  वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है. जानते हैं इस फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर रिकनी कमाई की है?

'तेरे इश्क में' ने वर्ल्डवाइड कितना किया कलेक्शन?
'तेरे इश्क में' का क्रेज दर्शको के सिर चढ़कर बोल रहा है. हालांकि पहले बुधवार को इसने बॉक्स ऑफिस पर गिरावट दर्ज की. मंगलवार को अच्छी ग्रोथ दिखाने के बाद, छठे दिन फिल्म की कमाई अब तक के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गई. सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, इस रोमांटिक ड्रामा ने बुधवार को लगभग 6.75 करोड़ रुपये की कमाई की. इसमें से लगभग 6.4 करोड़ रुपये हिंदी पट्टी से आए, जबकि तमिल बाजारों ने अनुमानित 35 लाख रुपये का कॉन्ट्रिब्यूशन दिया.

बुधवार के आंकड़ों के साथ, भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन लगभग 76.75 करोड़ रुपये है, जबकि इसका ग्रॉस डोमेस्टिक टोटल 92.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं विदेशों में इसने लगभग 8 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ 'तेरे इश्क में' ने पहले ही हफ्ते में दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये की कमाई के आंकड़े को पार कर लिया है।

धनुष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म
सिर्फ छह दिनों में घरेलू बाज़ारों में लगभग 92.50 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई के साथ, 'तेरे इश्क में' धनुष की अब तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट बन गई है. यह उनकी पहली 100 करोड़ रुपये की दुनिया भर में कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी है, और को स्टार कृति सेनन की सातवी फिल्म है. इस फिल्म की युवा कहानी और इसके पॉपुलर साउंडट्रैक ने घरेलू बाज़ार में स्पीड बनाए रखने में मदद की है. हालांकि  विदेशों में इसकी परफॉर्मेंस मामूली रही है, लेकिन फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई को बढ़ाने के लिए पर्याप्त स्थिर है. 

शुक्रवार को 'धुरंधर' से टक्कर
हालांकि, इस हफ़्ते 'धुरंधर' की रिलीज के साथ, हर कोई ये देखने के लिए एक्साइटेड है  कि इस फिल्म के आगे 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर पाती है. 

Published at : 04 Dec 2025 07:16 AM (IST)
