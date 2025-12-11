धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' ने आज बॉक्स ऑफिस पर अपने शानदार 2 हफ्ते पूरे किए हैं. फिल्म की कमाई किसी भी दिन करोड़ों से लाखों में नहीं सिमटी जबकि सामने 'धुरंधर' जैसी स्मैशर आ चुकी थी.

धनुष की इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा आराम से पूरा कर लिया. अब जान लेते हैं कि 100 करोड़ी बनने के बाद फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में सैक्निल्क के मुताबिक, 83.65 करोड़ रुपये कमाए. जिस वीकेंड 'धुरंधर' रिलीज हुई उन 3 दिनों में भी फिल्म की कमाई 3.75, 5.7 और 6.9 करोड़ रुपये कमा लिए.

इसके बाद 11वें और 12वें दिन भी 2.4 और 2.75 करोड़ रुपये का बढ़िया कलेक्शन हुआ. 13वें दिन की कमाई 2 करोड़ हो गई और आज यानी 14वें दिन 6:05 बजे तक 0.97 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 107.96 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

कमाल बात ये है कि जहां 'मस्ती 4' से लेकर '120 बहादुर' तक जैसी कुछ दिन पहले आईं ज्यादातर फिल्में पहले ही हफ्ते में हर दिन की कमाई में करोड़ों से लाखों में सिमट गई थीं तो वहीं 'तेरे इश्क में' रणवीर सिंह की बड़ी फिल्म के सामने होने के बावजूद दो हफ्तों तक लगातार हर दिन करोड़ों में कमा रही है.

'तेरे इश्क में' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 85 करोड़ रुपये है और इसने 13 दिनों में वर्ल्डवाइड 148.35 करोड़ रुपये कमा लिया है. इसमें अगर आज का अभी तक का घरेलू कलेक्शन जोड़ दें तो ये 150 करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच जाता है.

'तेरे इश्क में' के बारे में

इस फिल्म को 'रांझणा' के डायरेक्टर आनंद एल राय ने बनाया है. फिल्म में कृति सेनन की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई है और धनुष फिर से अपनी तीसरी बॉलीवुड फिल्म में वैसी ही एक्टिंग करते नजर आए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं.