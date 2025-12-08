हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tere Ishk Mein Box Office Day 11: वो फिल्म जिसका 'धुरंधर' भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई

Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 11: धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' को बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन हो चुके हैं और फिल्म की कमाई बढ़ती जा रही है वो भी तब जब 'धुरंधर' सिनेमाघरों में आ चुकी है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 08 Dec 2025 07:28 PM (IST)
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के सामने भी जो फिल्म टिकी हुई है वो है धनुष और कृति सेनन की 'तेरे इश्क में'. ऐसा माना जा रहा था कि आदित्य धर की फिल्म के आने के बाद आनंद एल राय की फिल्म की हालत खराब हो सकती है लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इस फिल्म की कमाई उन दिनों में और बढ़ गई जब 'धुरंधर' रिलीज हुई.

अब फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन पूरे हो चुके हैं और फिल्म की आज की कमाई के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं तो चलिए जानते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 83.65 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. इसके बाद, 8वें, 9वें और 10वें दिन 3.75 करोड़, 5.7 करोड़ और 6.9 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 100 करोड़ का आंकड़ा 10 दिनों में पार कर लिया.

अब आज 11वें दिन 7:05 बजे तक 1.43 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 101.43 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'तेरे इश्क में' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म का बजट करीब 85 करोड़ रुपये है और फिल्म ने 10 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक वर्ल्डवाइड 134 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है. यानी फिल्म अपने बजट से काफी आगे निकल चुकी है.

'तेरे इश्क में' के सामने 'सिकंदर' का रिकॉर्ड खतरे में

फिल्म के सामने सलमान खान की इसी साल आई 'सिकंदर' का लाइफटाइम कलेक्शन है, जिसे ये अगले कुछ दिनों में तोड़ सकती है. बता दें कि सलमान खान की फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक इंडिया में 110.1 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था, जिसे तोड़ने के लिए धनुष की फिल्म को अब करीब 7 करोड़ रुपये और कमाने होंगे.

 
 
 
 
 
'तेरे इश्क में' के बारे में

इस फिल्म में 'रांझणा' जैसी कल्ट फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर-एक्टर आनंद एल राय और धनुष फिर से साथ आए हैं. कृति सेनन फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं. इनके अलावा, फिल्म में जीशान अयूब का भी छोटा सा ही सही लेकिन काफी इंपैक्टफुल रोल है.

Published at : 08 Dec 2025 07:10 PM (IST)
Kriti Sanon Dhanush Tere Ishk Mein Box Office Collection
