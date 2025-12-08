Tere Ishk Mein BO Day 10: 'धुरंधर' के आगे भी डंके की चोट पर नोट बटोर रही ‘तेरे इश्क में’, 100 करोड़ी बनने से है इंचभर दूर
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 10: धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' को बेशक 'धुरंधर' से मुकाबला करना पड़ रहा हो फिर भी इसने दूसरे वीकेंड पर शानदार कमाई की है.
धनुष और कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. अपने पहले हफ़्ते में इस फिल्म ने धमाकेदार परफॉर्म किया और 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. 5 दिसंबर, 2025 को रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के रिलीज़ होने के बाद फिल्म की कमाई में गिरावट जरूर आई लेकिन दूसरे वीकेंड पर एक बार फिर इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा ने तगड़ा कलेक्शन कर लिया. जानते हैं 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को कितनी कमाई की है?
'तेरे इश्क में' ने 10वें दिन कितना किया कलेक्शन?
आनंद एल राय द्वारा निर्देशित 'तेरे इश्क में' ने अपने दूसरे हफ़्ते में पहुंच चुकी है. पहले हफ्ते में बमफाड़ कमाई के बाद इसे दूसरे शुक्रवार से 'धुरंधर' से कड़ा मुकाबला मिल रहा है, इसके बावजूद धनुष और कृति सेनन की ये इंटेंस रोमांटिक ड्रामा 100 करोड़ रुपये के आंकड़े को छूने से इंचभर दूर रह गई है.
- फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 83.65 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद इसने दूसरे शुक्रवार को यानी 8वें दिन 3.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं दूसरे शनिवार को इस फिल्म का कलेक्शन 5.7 करोड़ रुपये रहा.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के दूसरे संडे को 10वें दिन 6.75 करोड़ रुपये की कमाई की है.
- इसी के साथ, इस फिल्म की, कुल कमाई 99.85 करोड़ रुपये हो गई है.
'तेरे इश्क में' धनुष की पहली 100 करोड़ी बनेगी
'तेरे इश्क में' ने दूसरे वीकेंड पर भीं कमाल का परफॉर्म किया है. ये फिल्म 100 करोड़ी बनने से महज 15 लाख रुपये दूर है. दूसरे सोमवार को फिल्म इस आंकड़े को पार कर जाएगी और इसी के साथ ये फिल्म धनुष की पहली 100 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली फिल्म भी बन जाएगी. इससे पहले, एक्शन थ्रिलर 'रयान' ने सभी भाषाओं में लगभग 95 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
कृति सेनन की बनी पांचवी सबसे बड़ी फिल्म
'तेरे इश्क में' कृति सेनन के करियर की पांचवीं सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. इसने एक्ट्रेस की लुका-छुपी के भारत में नेट लाइफटाइम कलेक्शन 94.09 को मात दे दी है. अब इसके निशाने पर आदिपुरुष (147.92 करोड़) है. देखने वाली बात होगी कि क्या 'तेरे इश्क में' कृति सेनन की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन पाती है या नहीं.
