धनुष और कृति सेनन इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी फिल्म तेरे इश्क में का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फैंस को एक बार फिर दिल छू लेने वाली लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है. ये ऐसी इंटेंस लव स्टोरी है जो लोगों को इंप्रेस करने वाली है. तेरे इश्क में के साथ कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हो रही है जिसका फायदा एडवांस बुकिंग में साफ देखने को मिल रहा है.

कृति सेनन, धनुष और डायरेक्टर आनंद एल रॉय फिल्म के प्रमोशन में जमकर लगे हुए हैं. वो अलग-अलग शहरों में जाकर इसका प्रमोशन कर रहे हैं. हाल ही में तीनों बनारस भी गए थे जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं. आइए आपको बताते हैं एडवांस बुकिंग से फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

एडवांस बुकिंग से छापे करोड़ों

तेरे इश्क में की एडवांस बुकिंग की बात करें तो ये अब तक करोड़ों का बिजनेस कर चुकी है. रिलीज से पहले ही फिल्म हर जगह छा गई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक तेरे इश्क में ने एडवांस बुकिंग से 5.87 करोड़ की कमाई कर ली है. इसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. फिल्म के अब तक 124732 टिकट्स बिक चुके हैं. अभी ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है. तेरे इश्क में के देशभर में 11369 शोज लगे हैं. शोज और टिकट्स के नंबर काफी बढ़ने वाले हैं.

तेरे इश्क में ने एडवांस बुकिंग से अच्छी कमाई कर ली है कल तक ये आंकड़ां काफी बढ़ जाएगा. जिसके बाद फिल्म पहले दिन मोटी कमाई कर सकती है. एडवांस बुकिंग ऐसी ही रही तो फिल्म पहले दिन 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर सकती है.

फर्स्ट रिव्यू आया सामने

तेरे इश्क में फिल्म का पहला रिव्यू सामने आ गया है और इसकी तारीफ करते लोग नहीं रुक रहे हैं. जिसने भी इसे देखा है वो कह रहा है कि ये क्रेजी लव स्टोरी है जिसे देखकर रौंगटे खड़े हो गए हैं.

