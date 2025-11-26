आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी तेरे इश्क में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म में एक इंटेंस लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. कृति सेनन और धनुष की जोड़ी पहली बार साथ में नजर आएगी और ट्रेलर देखने के बाद से ही ये कुछ कमाल करने वाली है. फिल्म को रिलीज होने में दो दिन बचे हैं और इसने एडवांस बुकिंग से ही करोड़ों छाप लिए हैं.

तेरे इश्क में की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है और इसकी बुकिंग धड़ल्ले से हो रही है. हर कोई पहले दिन ही इस फिल्म को देखना चाहता है. फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग से इसने करोड़ों का बिजनेस कर लिया है. आइए आपको फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में बताते हैं.

एडवांस बुकिंग से छापे करोड़ों

एडवांस बुकिंग से पहले दिन के हजारों टिकट बिक चुके हैं. इस दिन तेरे इश्क में के अलावा कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है जिसका फायदा इसे खूब मिलने वाला है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 2.69 करोड़ की कमाई कर ली है जिसमें ब्लॉक सीट्स शामिल हैं. फिल्म के अब तक 46156 टिकट्स बिक चुके हैं और 5113 शोज लगे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Aanand L Rai (@aanandlrai)

रिपोर्ट्स की माने तो अगर फिल्म की एडवांस बुकिंग की स्पीड ऐसी ही रही तो ये पहले दिन 12-14 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. इंटेंस लव स्टोरी को आजकल ज्यादा पसंद आ रही है. हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक दीवाने की दीवानियत के बाद से इसे लेकर बज काफी बढ़ चुका है.

जमकर हो रहा है प्रमोशन

तेरे इश्क में की पूरी टीम जमकर इसके प्रमोशन में लगे हुए हैं. कृति सेनन, धनुष और डायरेक्टर आनंद एल रॉय फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. उनकी फोटोज और वीडियोज खूब वायरल हो रहे हैं.

