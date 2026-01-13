विक्की कौशल की फिल्म 'बैड न्यूज़' के 2024 के हिट गाने 'तौबा तौबा' के सिंहर-रैपर करण औजला इन दिनों विवादों में बने हुए हैं दरअसल अमेरिकी रैपर और एक्ट्रेस गोरी ने पंजाबी म्यूजिशियन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी शादी छिपाते हुए उनके साथ रिलेशनशिप बनाया. उन्होंने औजला और उनकी टीम पर उनकी आवाज दबाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है.

अमेरिकी सिंगर-एक्ट्रेस ने करण औजला पर लगाए आरोप

सबसे पहले, रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें गोरी ने करण औजला और उनकी टीम के बारे में चौंकाने वाले आरोप लगाए. एक्ट्रेस ने अभिषेक मीडिया द्वारा पोस्ट की गई एक इंस्टाग्राम रील को रीशेयर किया. वीडियो में गोरी और करण से जुड़ी खबरें थीं. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "इस साल ने मुझे मीडिया में मेरे बारे में झूठ बोले जाने के बारे में बहुत कुछ सिखाया है. इसने मुझे एहसास दिलाया है कि मेरी आवाज कितनी मायने रखती है और दुनिया भर में कितने पुरुषों और महिलाओं को चुप करा दिया जाता है."





रेडिट पर खोली पोल

सोशल मीडिया पेज ने इंटरनेशनल सिंगर का एक कथित बयान शेयर किया है, जिसमें आगे आरोप लगाया गया है कि करण औजला की टीम उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही है. इसमें लिखा है, "मैं हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूं और करण औजला के साथ निजी संबंध के बाद मुझे चुप करा दिया गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. ये रिलेशनल मैंने तब शुरू किया था जब मुझे पता नहीं था कि वह शादीशुदा हैं. औजला की टीम ने फिर एक इन्फ्लुएंसर से कॉन्टेक्ट करके झूठी जानकारी फैलाई ताकि सब कुछ दबा दिया जाए." उन्होंने आगे कहा कि उनकी दृढ़ता से इंस्पायर होकर कई हस्तियों ने उनसे कॉन्टेक्ट किया है और वह 'और ज्यादा जानकारी देने के लिए तैयार हैं. '









करण औजला ने साधी हुई है चुप्पी

वहीं दूसरी ओर, करण औजला की शादी कनाडाई मेकअप आर्टिस्ट और बिजनेसवुमन पलक औजला से हुई है, इंस्टाग्राम पर उनके 234,000 फॉलोअर्स हैं और वह दुबई के एक लग्जरी लेडीज सैलून, मैसन पाल्के की सीईओ हैं, जिसकी वह अपने पति के साथ को-ऑनर हैं. दोनों की शादी 2023 में हुई थी. इंडियन सिंगर की टीम ने अभी तक इन आरोपों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.