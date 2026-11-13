'करीना माफी क्यों मांगें?' कुरान वाले पेंडेंट पर विवाद के बीच तस्लीमा नसरीन ने उठाई आवाज

राइटर तस्लीमा नसरीन ने एक्ट्रेस करीना कपूर खान की दिवाली की तस्वीरों को लेकर भेजे गए कानूनी नोटिस की कड़ी आलोचना की है. इन तस्वीरों में करीना ने पन्ने का एक पेंडेंट पहना था, जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई थी. करीना का समर्थन करते हुए तसलीमा ने कई सवाल उठाए हैं.

ये नोटिस कांग्रेस नेता और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्बास हफीज ने भेजा था. उन्होंने करीना के दिवाली लुक में पहने गए 30 कैरेट के पन्ने के पेंडेंट पर आपत्ति जताई थी, जिस पर कुरान की आयत आयतुल कुर्सी लिखी हुई है.

विवाद के बीच तस्लीमा नसरीन ने उठाई आवाज

एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाया कि करीना के पेंडेंट पहनने के तरीके पर आखिर आपत्ति क्यों जताई जा रही है. उन्होंने लिखा, 'धर्म के रक्षक कभी-कभी कितनी बेतुकी हरकतें करते हैं!'

उन्होंने सवाल उठाया कि कुरान की आयत लिखे पेंडेंट को पहनने में आखिर गलत क्या है? करीना की तस्वीरों पर आपत्ति जताने वालों पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे पूछा, 'या फिर उन्हें इस बात से आपत्ति है कि करीना का क्लीवेज दिखाई दे रहा है? क्या उन्हें लगता है कि क्लीवेज अल्लाह ने नहीं, बल्कि शैतान ने बनाया है?'

उन्होंने लिखा, 'पवित्रता का कितना अजीब विचार है! पन्ने पर खुदे अक्षरों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन एक जीती-जागती महिला का नहीं.'

तस्लीमा ने पूछा सवाल

तस्लीमा ने आगे पूछा कि करीना को किसी और की धार्मिक सोच के हिसाब से कपड़े पहनने या पोज देने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'सिर्फ आपकी भावनाएं आहत होने से आपको किसी दूसरे की आजादी छीनने का अधिकार नहीं मिल जाता.'

महिलाओं के पहनावे और उनके लुक पर रोक-टोक की सोच की आलोचना करते हुए लेखिका ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं को महिलाओं को डराने या उनसे माफी मंगवाने का बहाना नहीं बनाना चाहिए.

'करीना माफी क्यों मांगें?'

तस्लीमा नसरीन ने लिखा, 'धर्म के नाम पर महिलाओं के शरीर पर इस तरह की रोक-टोक, उन्हें डराना और माफी मांगने के लिए दबाव बनाना अब बंद होना चाहिए.' अपने पोस्ट के आखिर में उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि करीना को माफी मांगनी चाहिए. माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए, जो एक महिला के कपड़े और गहने पहनने के सामान्य फैसले को अपराध बनाने में लगे हुए हैं.'

करीना को कुरान वाले पेंडेंट पर क्यों मिला कानूनी नोटिस?

बता दें, ये विवाद तब शुरू हुआ, जब करीना कपूर ने दिवाली के मौके पर अपने लुक की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. इन तस्वीरों में उन्होंने डिजाइनर पुनीत बालाना का डिजाइन किया हुआ बेज कलर का कफ्तान और उससे मैच करता हुआ पगड़ी स्टाइल हेडगियर पहना था. इसके साथ उन्होंने 30 कैरेट का पन्ने का पेंडेंट पहना था, जिस पर कुरान की सूरह अल-बकरा की 255वीं कुर्सी लिखी हुई थी.

करीना की स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने इस जूलरी के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि ये भोपाल के पूर्व शाही परिवार की 200 साल पुरानी विरासत है. उन्होंने बताया कि ये गहना करीना को उनके पति सैफ अली खान के परिवार के जरिए मिला है. दरअसल, सैफ की दादी साजिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी शासक नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी थीं.

इसके बाद कांग्रेस नेता और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्बास हफीज ने 11 नवंबर को करीना और रिया को कानूनी नोटिस भेजा. उन्होंने तस्वीरों में कुरान की आयत को जिस तरह दिखाया गया, उस पर आपत्ति जताई.

तस्वीरें हटाने की मांग

नोटिस में दोनों से सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीरें, वीडियो और उनसे जुड़ी पोस्ट हटाने की मांग की गई. इसके अलावा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और ये भरोसा देने को कहा गया कि भविष्य में कुरान की आयत को इस तरह प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, जिससे उसकी धार्मिक पवित्रता को ठेस पहुंचे.

उन्होंने मांगें पूरी नहीं होने पर आगे कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी.