तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का एपी ढिल्लो के साथ उनके कॉन्सर्ट से वायरल हुआ था. इसमें तारा और एपी ढिल्लो को एक साथ स्टेज पर देखा गया था. वीडियो में तारा ने एपी को गले लगाया और गाल पर किस किया. यह घटना कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. इसके बाद अफवाहें उड़ीं कि वीर पहाड़िया इस हरकत से नाराज हो गए हैं. उन्होंने तारा से ब्रेकअप करने का फैसला किया है. लेकिन अब तारा ने इन सब अफवाहों का मुंहतोड़ जवाब दिया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तारा ने कॉन्सर्ट से अपना रियल वीडियो शेयर किया है. इसके साथ ही उन वायरल किस वीडियो को फेक करार देते हुए बताया था कि ये ‘एडिटेड’ है.अब तारा ने एक कंटेंट क्रिएटर की पोस्ट की गई रील को शेयर करते हुए बताया कि उनके खिलाफ एक नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाया जा रहा है. तारा ने ये भी दावा किया है कि उन्हें बदनाम करने के लिए कई अपमानजनक कैप्शन्स तैयार किए गए थे.

'मेरी इज्जत खराब करने के लिए किया गया'

इस वीडियो को शेयर करते हुए तारा ने कैप्शन में कंटेंट क्रिएटर को धन्यवाद कहते हुए लिखा- 'इस सबको हाइलाइट करने के लिए और ये बताने के लिए धन्यवाद कि ये सब पैसे देकर करवाया गया है और मेरी इज्जत खराब करने के लिए किया गया है. ये बहुत ही घिनौना है कि उन्होंने सैकड़ों कंटेंट क्रिएटर्स और हजारों मीम पेजों को भेजने के लिए अपमानजनक कैप्शन और चर्चा के कई पॉइंट्स की एक लिस्ट तैयार की थी. क्या ये सब मेरे करियर और रिश्ते को बर्बाद करने के लिए किया गया है? इस सबका मजाक बनाने वाले असल में खुद ही बेनकाब हो रहे हैं. असल में मजाक उन्हीं पर भारी पड़ रहा है. खुद देख लीजिए.'





6 हजार देने की कही गई थी बात

वीडियो में कंटेंट क्रिएटर ने बताया कि उसे 6 हजार रुपये के बदले में कुछ पॉइंट्स की सूची भेजी गई थी, जिनके आधार पर उसे तारा के खिलाफ कंटेंट बनाने को कहा गया था. उस लिस्ट में आठ पॉइंट्स थे, जिन्हें वह कंटेंट में शामिल करके तारा की छवि को खराब करने के लिए कहा गया था.





तारा ने अपने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए अपने खिलाफ चल रहे नेगेटिव पीआर पर आवाज उठाई और ऊपर वाली रील को फिर से शेयर किया.





वहीं वीर पहारिया ने अपने इंस्टाग्राम रील पर इस वीडियो शेयर किया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में इन्फ्लुएंसर की वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत होती है.