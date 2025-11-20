6 साल के करियर में इस एक्ट्रेस ने नहीं दी है एक भी हिट फिल्म, 3 साल से मूवीज से हैं गायब

बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने अपने करियर में बहुत ही कम हिट फिल्में दी हैं. मगर एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने करियर में अभी तक एक भी हिट फिल्म नहीं दी है. हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उनका नाम तारा सुतारिया है. तारा ने बॉलीवुड में कदम साल 2019 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से रखा था. इस फिल्म से तारा के साथ अनन्या पांडे ने भी डेब्यू किया था. मगर अनन्या की किस्मत उन्हें ऊंचाइयों पर ले गई है. आपको आज तारा की फिल्मों के बारे में बताते हैं.

तारा सुतारिया ने अपने करियर में ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया है मगर वो हमेशा अपने लुक और पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. वो अपनी एक्टिंग से अभी तक लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाई हैं. तारा ने 2019 से 2025 तक सिर्फ 5 फिल्मों में काम किया है.

तारा ने नहीं दी एक भी हिट फिल्म

तारा सुतारिया ने अपने करियर में 5 फिल्में की हैं. जो या तो फ्लॉप रही हैं नहीं तो बस एवरेज कमाई ही कर पाईं. उनकी फिल्मों की लिस्ट इस तरह है- स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (69.11 करोड़), मरजावां (47.78 करोड़), तड़प (26.91 करोड़), हीरोपंती 2 (24.45 करोड़) और एक विलेन रिटर्न (41.69 करोड़) . तारा आखिरी बार एक विलेन रिटर्न में नजर आईं थीं. ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी. इसके बाद से वो किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. वो लंबे समय से बड़े पर्दे से गायब हैं.





म्यूजिक वीडियो में आई नजर

बता दें कुछ समय पहले तारा सुतारिया का एपी ढिल्लों के साथ म्यूजिक वीडियो आया था. जो खूब पसंद किया गया था. इस गाने में तारा सुतारिया का नया अवतार देखने को मिला था.

पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में

तारा सुतारिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा छाई रहती हैं. वो इन दिनों वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं. दोनों रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं.

ये भी पढ़ें: Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की अब कैसी है तबीयत? 8 दिन बाद आया अभिनेता का हेल्थ अपडेट, जानकर फैंस को मिलेगी राहत