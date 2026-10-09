'नाना पाटेकर ने राखी सावंत को मेरे खिलाफ बोलने के लिए दिए थे पैसे', तनुश्री का बड़ा दावा

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को को निधन हो गया था. एक्टर की मौत की खबर के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. वही एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन पर रिएक्शन देते हुए ईविल डेड कहा था.

अब उन्होंने सोशल मीडीया पर एक वीडियो शेयर कर एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने राखी सावंत को मेरे खिलाफ बोलने के लिए पैसे दिए हैं.

तनुश्री दत्ता का बड़ा खुलासा

तनुश्री दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कहा, राखी सावंत ने जो मेरे बारे में प्रेस-कंफ्रेंस में बोला था, गंदे-गंदे इल्जाम उसने लगाए थे, उसके लिए राखी को पैसे मिले थे नाना पाटेकर से. ये मैं खुद से नहीं बोल रहीं हूं राजाश्री मोरे जो, राखी की बेस्ड फ्रेंड हुआ करती थी. उसी की गाड़ी में जाकर राखी ने नाना पाटेकर के घर से 2 या ढ़ाई लाख रूपये लिए थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दो दिन पहले ये राजाश्री मोरे ने कम से कम 5 लोगों के सामने बताई थी.'

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राखी ने नाना पाटेकर के घर से उठाए पैस

तनुश्री दत्ता ने कहा, 'मुझे भी नहीं पता था कि राखी को पैसे मिले थे, लेकिन उसने जो कुछ भी बोला मेरे बारे में गंदा उस सब के लिए राखी ने नाना पाटेकर के घर से पैस उठाए. मीटू के टाइम पर राखी ने 15 प्रेस-कॉन्फ्रेंस किए थे. उसी के बाद से मीटू मूवमेंट में मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी. नाना पाटेकर के लोग मुझे परेशान कर रहे थे. पूछो जाकर राजाश्री मोरे से. उसके साथ मेरी भी अच्छी जान-पहचान थी मना तो करेगी नहीं. राजाश्री मोरे ने मुझ से कहा, 'मैं कार में थी.'

एक्ट्रेस ने वीडियो में कहा, 'जब मैं कह रही हूं ना की ईविल डेड ये खुद ईविल था. खुद कुछ नहीं करता था पैसे देकर करवाता था. अपनी एक इमेज दिखाने की कोशिश करता था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं.'

क्या है विवाद?

बता दें, साल 2018 में भारत में चले #MeToo मूवमेंट के दौरान तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगया था. तनुश्री ने 2018 की फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' के एक गाने की शूटिंग के दौरान पाटेकर पर गलत व्यवहार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

हालांकि, नाना पाटेकर ने इन आरोपों से इनकार किया था. वहीं नाना पाटेकर के निधन के बाद राखी सावंत का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंनो कहा कि तनुश्री दत्ता के चले जाने के बाद नाना ने उन्हें फोन किया था कि एक गाना कर लो.