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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तनु वेड्स मनु' के नए पार्ट में होगा बड़ा बदलाव, नई कास्ट के साथ फिल्म बनाएंगी मिताक्षरा कुमार

'तनु वेड्स मनु' के नए पार्ट में होगा बड़ा बदलाव, नई कास्ट के साथ फिल्म बनाएंगी मिताक्षरा कुमार

डायरेक्टर मिताक्षरा कुमार 'तनु वेड्स मनु' फ्रेंचाइजी की नई फिल्म पर काम कर रही हैं. आने वाली इस रोमांटिक कॉमेडी में कंगना रनौत और आर माधवन के निभाए किरदारों की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 12:39 PM (IST)
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एक्ट्रेस कंगना रनौत और आर माधवन की फिल्म 'तनु वेड्स मनु' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. अब डायरेक्टर मिताक्षरा कुमार इस फ्रेंचाइजी की नई फिल्म पर काम कर रही हैं. इस बार फिल्म में नई स्टारकास्ट होगी और कहानी भी बिल्कुल अलग होगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाली इस रोमांटिक कॉमेडी में कंगना रनौत और आर माधवन के निभाए किरदारों की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. इसके बजाय मेकर्स नए किरदारों को पेश करने की तैयारी में हैं. 

'तनु वेड्स मनु' के नए पार्ट में होगा बड़ा बदलाव
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, टीम फ्रेंचाइजी के खास कॉमिक अंदाज को बरकरार रखते हुए नए किरदारों के इर्द-गिर्द कहानी तैयार करना चाहती है. रिपोर्ट में कहा गया है, ''तनु वेड्स मनु' की बेबाकी और पागलपन को बरकरार रखने के साथ-साथ नए किरदारों को पेश करना है. टीम पिछले एक साल से इसकी कहानी लिख रही है.'

कंगना रनौत और आर माधवन नहीं करेंगे वापसी
पहली दोनों फिल्मों में कंगना रनौत और आर माधवन लीड रोल में नजर आए थे. अब पुराने किरदार दोबारा फिल्म में नहीं नजर आएंगे. नई फिल्म में युवा कलाकारों की टोली नजर आएगी. हालांकि, कलाकारों के नामों की घोषणा अभी बाकी है.

मिड-डे से बात करते हुए निर्देशक ने कहा, 'हम नई और युवा स्टारकास्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 'तनु वेड्स मनु' की दुनिया वाला वही पागलपन बरकरार रहेगा.'

बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे दोमों पार्ट
बता दें, साल 2011 में रिलीज हुई 'तनु वेड्स मनु' का निर्देशन आनंद एल. राय ने किया था. फिल्म में मनु शर्मा और तनुजा त्रिवेदी की लव स्टोरी दिखाई गई थी. मनु का किरदार आर माधवन ने निभाया था, जबकि तनुजा के रोल में कंगना रनौत नजर आई थीं. दोनों का रिश्ता गलतफहमियों, अलग-अलग स्वभाव और पारिवारिक उलझनों के बीच आगे बढ़ता है.

तनु वेड्स मनु' के नए पार्ट में होगा बड़ा बदलाव, नई कास्ट के साथ फिल्म बनाएंगी मिताक्षरा कुमार

फिल्म में जिमी शेरगिल, एजाज खान, स्वरा भास्कर और दीपक डोबरियाल भी शामिल थे. हिमांशु शर्मा की लिखी इस रोमांटिक कॉमेडी ने हास्य, रोमांस और पारिवारिक रिश्तों के मेल से दर्शकों का दिल जीता था.

वहीं, साल 2015 में इसका सीक्वल 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' आया. इस फिल्म में शादी के बाद जोड़े के रिश्ते को दोबारा दिखाया गया था. दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली थी. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 23 Oct 2026 12:36 PM (IST)
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