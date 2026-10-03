तनीषा मुखर्जी की पर्दे पर वापसी, 'जिंदगी फिर भी खूबसूरत है' में निभाएंगी अहम रोल

एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी एक बार फिर एक्टिंग की दुनिया में वापसी कर रही हैं. वह फिल्ममेकर कपिल कौस्तुभ शर्मा की फिल्म 'जिंदगी फिर भी खूबसूरत है' में नजर आएंगी. फिल्म की कहानी मुंबई की पारसी कम्युनिटी पर आधारित है. फिल्म में तनीषा का किरदार जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों से गुजरता नजर आएगा.

जिंदगी फिर भी खूबसूरत है' के लिए क्यों कास्ट की गईं तनीषा

फिल्ममेकर कपिल कौस्तुभ शर्मा ने तनीषा को इस रोल के लिए चुनने की वजह बताई है. उनका कहना है, ‘इस किरदार को निभाने के लिए ऐसी एक्ट्रेस की जरूरत थी, जो कहानी के इमोशनल पहलुओं को अच्छी तरह पर्दे पर उतार सके.’ कपिल के मुताबिक, तनीषा में भावनाओं को समझने और उन्हें अभिनय के जरिए दिखाने की खास क्षमता और काबिलियत है.

कपिल ने कहा कि फिल्म की कहानी जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों से होकर गुजरती है. ऐसे में वह चाहते थे कि इस सफर को पर्दे पर पूरी ईमानदारी और गहराई के साथ दिखाया जाए. उन्होंने तनीषा के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने किरदार में संवेदनशीलता जोड़ी है, जो कहानी का अहम हिस्सा है.

काफी समय बाद बड़े पर्दे पर लौटेंगी तनीषा

तनीषा मुखर्जी आखिरी बार 2024 में रिलीज हुई फिल्म ‘लव यू शंकर’ में नजर आई थीं. इससे पहले वह ‘कोड नेम अब्दुल’ में दिखाई दी थीं. फिल्मों के बीच लंबे गैप को लेकर तनीषा ने 2024 में कहा था कि इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है. उनका कहना था कि वह अपनी पसंद के प्रोजेक्ट चुनती हैं और अलग-अलग तरह के किरदार निभाना चाहती हैं. उन्होंने यह भी बताया था कि कई बार किसी फिल्म की रिलीज और उसे मिलने वाला रिस्पॉन्स कलाकार के हाथ में नहीं होता.





पारसी कम्युनिटी के बीच सेट है कहानी

'जिंदगी फिर भी खूबसूरत है' की कहानी मुंबई की पारसी कम्युनिटी के बीच की है. फिल्म में 1990 के दशक से लेकर साल 2025 तक का दौर दिखाया जाएगा. कहानी में रोमांस और ह्यूमर के साथ इमोशनल पहलू भी देखने को मिलेंगे.

फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग साउथ मुंबई के असली पारसी घरों और दादर पारसी कॉलोनी में की गई है. कहानी को रियल दिखाने के लिए कपिल ने पारसी कम्युनिटी के लोगों के साथ भी काम किया है. इस दौरान उनकी संस्कृति, रहन-सहन, बोलचाल और तौर-तरीकों को समझने पर खास ध्यान दिया गया. फिल्म में पारसी डायलेक्ट को भी सही तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है. फिल्म अभी पूरी नहीं हुई है और इसकी शूटिंग अभी जारी है.

कपिल ने निभाईं है कई जिम्मेदारियां

फिल्म की कहानी कपिल कौस्तुभ शर्मा ने लिखी है और उन्होंने ही इसका डायरेक्शन भी किया है. वह फिल्म को प्रोड्यूस करने के साथ इसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं. कपिल फिल्म में एक पारसी किरदार निभा रहे हैं, जिसकी कहानी भी जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों को दिखाती है.

किरदार की उम्र को पर्दे पर दिखाने के लिए कपिल ने अपने लुक में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है.

ये कलाकार भी आएंगे नजर

फिल्म में तनीषा मुखर्जी और कपिल कौस्तुभ शर्मा के अलावा सुष्मिता मुखर्जी, परवीन दस्तूर, डेलनाज ईरानी, तनाज ईरानी, शाहरुख साइरस ईरानी, डॉली ठाकोर और अनन्या दत्ता भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

'जिंदगी फिर भी खूबसूरत है' को पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सर्किट में ले जाने की तैयारी है. अब फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किए जाने की उम्मीद है.