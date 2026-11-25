नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' थिएटर्स में दर्शकों का दिल जीत रही है और बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म की रिलीज से पहले ही इसकी कास्टिंग को लेकर काफी आलोचना हुई थी. अब, काजोल की बहन और एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी ने फिल्म पर अपनी राय शेयर की है.

उन्होंने कहा कि सीता के किरदार के लिए साई पल्लवी का चयन सही नहीं था. वो सीता के रोल के लिए फिट नहीं बैठती हैं.

तनीषा मुखर्जी को भगवान 'राम' के रोल में भा गए रणबीर कपूर

तनीषा ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने 'रामायण' काफी देर से देखी. उन्होंने यश और रणबीर कपूर के काम की तारीफ की, लेकिन सीता के रोल में साई पल्लवी के अभिनय को लेकर निराशा जताई. उन्होंने लिखा, 'रामायण देर से देखी, पर आखिरकार देख ही ली. बस इतना कहना चाहूंगी कि मीडिया बहुत गुमराह कर रहा है. यहा तो बस राम ही राम हैं. रणबीर कपूर का काम शानदार है. मुझे लगा था कि 'एनिमल' में उन्हें पसंद करने के बाद, शायद मैं उन्हें भगवान राम के रूप में न देख पाऊं लेकिन हे भगवान. वो एकदम परफेक्ट हैं.'

Watching #Ramayana late but finally! Here’s my take ! I just have to say the media is soooo misleading. It is all ram! #RanbirKapoor is outstanding. I thought after I loved him in animal I might not connect him with lord Ram. But OMG! He’s perfect! Also #saipallavi I’m sure is a great actor but unfortunately for me completely miscast as #sita! She disconnects me completely from the visual ! And the visuals story acting are all fantastic! #yash As Ravan is superb! He has surpassed all expectations proving he takes his role to perfection! Both lord Ram and Ravan are played by actors who have embodied their roles to perfection! Ravan is A good match for Ram! A must watch ! — Tanishaa S Mukerji (@TanishaaMukerji) November 24, 2026

साई पल्लवी की कास्टिंग पर तनिषा मुखर्जी ने उठाया सवाल

तनीषा ने आगे सीता की कास्टिंग पर भी बात की है. उन्होंने कहा, 'साई पल्लवी एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन सीता के रोल के लिए वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठतीं. उनकी वजह से मैं पूरी तरह से विजुअल्स से कट जाती हूं. वैसे, विजुअल स्टोरीटेलिंग और बाकी एक्टिंग बहुत शानदार है. रावण के रोल में यश कमाल के हैं. उन्होंने उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया है और साबित कर दिया है कि वह अपने रोल को एकदम परफेक्शन के साथ निभाते हैं. भगवान राम और रावण, दोनों ही किरदारों को निभाने वाले एक्टर्स ने अपने रोल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से जिया है. राम के सामने रावण एकदम सही टक्कर है. यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए.'

'रामायण' की कास्ट

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण: पार्ट 1' में रणबीर कपूर, यश और रवि दुबे के अलावा अरुण गोविल, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को यश और नमित मल्होत्रा ने मिलकर बनाया है. फिल्म का संगीत एआर रहमान और हंस जिमर ने दिया है.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने 20 दिनों में भारत में 972 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है, जबकि दुनियाभर में इसकी कमाई 1,735.15 करोड़ रुपये हो गई है.