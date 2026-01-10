6 साल बाद भी कायम तान्हाजी का जादू, शरद केलकर ने याद किया शिवाजी महाराज बनने का सफर

पीरियड और एक्शन से भरपूर फिल्म ‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ को रिलीज हुए अब छह साल पूरे हो चुके हैं. साल 2020 में आई इस फिल्म ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की.

शरद केलकर का दमदार रोल

फिल्म की सबसे खास बात रही शरद केलकर का छत्रपति शिवाजी महाराज वाला किरदार. उन्होंने इस रोल को बहुत ही सम्मान और गंभीरता के साथ निभाया. उनका रौबदार लुक और शानदार एक्टिंग फिल्म को और मजबूत बनाती है. फिल्म के छह साल पूरे होने पर शरद केलकर ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत पोस्टर शेयर किया और अपनी भावनाएं जाहिर कीं. उन्होंने लिखा, 'तान्हाजी : द अनसंग वॉरियर के छह साल, क्या शानदार सफर था… जय भवानी जय शिवाजी.'

View this post on Instagram A post shared by Sharad Kelkar (@sharadkelkar)

कहानी और स्टार कास्ट

ओम राउत के निर्देशन में बनी यह फिल्म मराठा योद्धा सूबेदार तान्हाजी मालुसरे की बहादुरी, कुर्बानी और देशभक्ति की कहानी दिखाती है. फिल्म में अजय देवगन ने तान्हाजी का रोल निभाया है जबकि सैफ अली खान ने विलेन उदयभान राठौड़ का किरदार निभाकर खूब तारीफ बटोरी. काजोल फिल्म में तान्हाजी की पत्नी सावित्रीबाई के रोल में नजर आईं जो एक मजबूत और भावुक महिला के रूप में दिखाई गई हैं.

शरद केलकर के लिए खास अनुभव

शिवाजी महाराज का रोल शरद केलकर के लिए बेहद खास रहा. उन्होंने इस किरदार के लिए पूरी मेहनत और दिल से तैयारी की. ये रोल उनके करियर के सबसे यादगार और गर्व वाले पलों में से एक बन गया.

सिर्फ चार दिनों में तैयारी

दिलचस्प बात ये है कि शिवाजी महाराज का किरदार निभाने के लिए शरद केलकर को महीनों नहीं बल्कि सिर्फ चार दिन का समय मिला था. इतने कम समय में उन्होंने फिल्म की टीम के साथ मिलकर महाराज की चाल बैठने का तरीका और बोलने के अंदाज पर खूब काम किया. उन्होंने ये समझा कि शिवाजी महाराज सिर्फ सख्त और रौबदार ही नहीं थे बल्कि बहुत शांत और समझदार भी थे.

किरदार से भावनात्मक जुड़ाव

एक इंटरव्यू में शरद केलकर ने बताया था कि उन्होंने इस रोल को सिर्फ एक राजा के तौर पर नहीं देखा बल्कि एक पिता, गुरु और दूरदर्शी नेता के रूप में समझा. यही सोच उन्हें किरदार की गहराई तक ले गई और सिर्फ दिखावे से आगे जाकर असली भावना को दिखाने में मदद मिली.

बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता

‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया. फिल्म ने दुनियाभर में करीब 350 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और साल 2020 की सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल हुई. ये एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और लोगों ने इसे खूब सराहा.