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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरी आंखों में आंसू आ गए...', 'छठी मैया' गाने की शूटिंग के दौरान इमोशनल हुईं तमन्ना भाटिया

'मेरी आंखों में आंसू आ गए...', 'छठी मैया' गाने की शूटिंग के दौरान इमोशनल हुईं तमन्ना भाटिया

तमन्ना भाटिया जल्द फिल्म 'द वन' में नजर आने वाली हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसके लॉन्च इवेंट में एक्ट्रेस ने 'छठी मैया' गाने और इसकी शूटिंग से जुड़ा अपना अनुभव शेयर किया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 17 Sep 2026 01:17 PM (IST)
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बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द वन' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. 16 सितंबर को मेकर्स ने फिल्म का धांसू ट्रेलर रिलीज किया, जिसे दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान तमन्ना ने फिल्म के गाने 'छठी मैया' को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि इस गाने की शूटिंग के दौरान वो काफी इमोशनल हो गई थीं. 

'मुझे इस त्योहार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी...'
'द वन' का गाना 'छठी मैया' पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें छठ पूजा और बिहार की संस्कृति की झलक मिलती है. इस गाने के बारे में बात करते हुए तमन्ना ने कहा, 'ये फिल्म हम सभी के लिए बहुत खास है. हमारे देश में बहुत सी लोक कथाएं हैं और उन्हें बड़े पर्दे पर लाने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है. मैंने जुहू बीच पर छठ पूजा मनाते हुए लोगों की भारी भीड़ तो देखी थी, लेकिन इस त्योहार से जुड़ी परंपराओं के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी.' 

 
 
 
 
 
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तमन्ना ने कहा, 'मैं मुंबई में बड़ी हुई हूं. छठ पूजा एक बड़ा त्योहार है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन जब मैंने ये सीक्वेंस शूट किया तो मुझे पता चला कि इसमें बहुत कठिन व्रत रखा जाता है, जिसमें लोग 36 घंटे तक बिना पानी के रहते हैं और देवी की पूजा करते हैं.' 

मेरी आंखों में आंसू आ गए...', 'छठी मैया' गाने की शूटिंग के दौरान इमोशनल हुईं तमन्ना भाटिया

'बिहार में डूबते सूरज को सम्मान दिया जाता है'
तमन्ना कहती हैं, 'आजकल हम आभार और मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सुनते हैं. ये बिहारी संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है. हर कोई उगते सूरज को नमन करता है, लेकिन यहां डूबते सूरज को भी उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है. जब मैं वो सीन शूट कर रही थी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे नहीं पता क्यों. कलाकार के तौर पर हम एक माध्यम की तरह होते हैं, और मुझे लगता है कि हमसे परे कोई शक्ति है जो हमें कुछ खास महसूस कराती है.' 

मेरी आंखों में आंसू आ गए...', 'छठी मैया' गाने की शूटिंग के दौरान इमोशनल हुईं तमन्ना भाटिया

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तमन्ना ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि फिल्मों का मकसद यही होता है- आपको कुछ महसूस कराना. मैं इस गाने का हिस्सा बनकर आभारी महसूस कर रही हूं. कुछ सालों बाद, जब मैं किसी को छठ मनाते हुए देखूंगी, तो ये गाना जरूर मेरे जहन में गूंजेगा.' 

 
 
 
 
 
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कब रिलीज होगी 'द वन'?
'द वन' की बात करें तो इस फिल्म के हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं. फिल्म का निर्देशन पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा ने किया है. फिल्म को शोभा कपूर और एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही है. ये फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी भी फिल्म का हिस्सा हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 17 Sep 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
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