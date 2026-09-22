गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'‘छठी मैया’ को मिल रहे प्यार से खुश तमन्ना भाटिया, बोलीं- मेकर्स ने हर बात का रखा ध्यान

'‘छठी मैया’ को मिल रहे प्यार से खुश तमन्ना भाटिया, बोलीं- मेकर्स ने हर बात का रखा ध्यान

तमन्ना भाटिया ने ‘छठी मैया’ गाने को मिल रहे प्यार पर खुशी जताई और कहा कि फिल्म में छठ पूजा को सम्मान और सच्चाई के साथ दिखाया गया है .उन्होंने मेकर्स की भी तारीफ की.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 22 Sep 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया आगामी फिल्म 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में नजर आने वाली हैं. अभिनेत्री ने बताया कि इस फिल्म के जरिए पहली बार हिंदी सिनेमा में इस त्योहार को सम्मान के साथ मनाया जा रहा है. अभिनेत्री ने फिल्म के मेकर्स की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखा है और इस त्योहार को पूरी सच्चाई और संवेदनशीलता के साथ दिखाया है.

छठी मैया गाने को मिल रहा प्यार

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
रानी मुखर्जी के घर पसरा मातम, 75 साल की उम्र में मां कृष्णा मुखर्जी का निधन
रानी मुखर्जी के घर पसरा मातम, 75 साल की उम्र में मां कृष्णा मुखर्जी का निधन
बॉलीवुड
करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' हिट है या फ्लॉप? चार दिनों में कितना बजट वसूला, जानें
करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' हिट है या फ्लॉप? चार दिनों में कितना बजट वसूला, जानें
बॉलीवुड
'बप्पा बुलाते हैं तो आना ही पड़ता है', खराब तबीयत के बीच गणपति के दर्शन करने पहुंचे जितेंद्र
'बप्पा बुलाते हैं तो आना ही पड़ता है', खराब तबीयत के बीच गणपति के दर्शन करने पहुंचे जितेंद्र
बॉलीवुड
Box Office Live: आज भी बंपर कमा रही 'हनुमान अंश', बड़े स्टार्स की फिल्मों का बुरा हाल, जानें 2 बजे तक का कलेक्शन
आज भी बंपर कमा रही 'हनुमान अंश', बड़े स्टार्स की फिल्मों का बुरा हाल, जानें 2 बजे तक का कलेक्शन

फिल्म 'द वन-फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' का छठ पूजा स्पेशल गाना 'छठी मैया' है, जिसमें अभिनेत्री तमन्ना भाटिया पारंपरिक लुक में नजर आ रही हैं. गाने को दर्शकों की तरफ से अपार प्रेम मिल रही है, जिस पर खुशी जाहिर तमन्ना भाटिया ने की. एक्ट्रेस ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अभिनेत्री ने कहा, 'हिंदी सिनेमा में पहली बार छठ पूजा को इस तरह से पेश किया जा रहा है. सच कहूं तो दीपक और अरुणाभ सर इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उनके मन में इसके लिए बहुत सम्मान है. शूटिंग के दौरान उन्होंने हर चीज का ध्यान रखा और इसे बहुत ही खूबसूरती और सम्मान के साथ शूट किया गया.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IANS News (@ians_india)

ये भी पढ़ें: पहली फिल्म के बाद घर से निकलना हुआ मुश्किल, फिर सिनेमा की दिग्गज बनीं दुर्गा खोटे

तमन्ना ने छठ पूजा का महत्व बताया

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने छठ के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि उनके लिए भी यह त्योहार बहुत मायने रखता है. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि गाने में इसके सार और भावनाओं को कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है. अभिनेत्री ने कहा, छठ पूजा आभार का प्रतीक है. हमारे पास जो कुछ भी है, यह त्योहार उसके प्रति शुक्रगुजार होने का त्योहार है.

तमन्ना ने इस गाने का हिस्सा बनाने के लिए मेकर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तो, मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए आपका शुक्रिया.

अभिनेत्री ने बताया कि छठी मइया का यह गाना हर किसी का ध्यान खींच रहा है और सोशल मीडिया पर इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. उन्होंने कहा, यह फिल्म हम सभी के लिए बहुत खास है. हमारे देश में बहुत सारी लोक कहानियां हैं और उन्हें बड़े पर्दे पर लाने के लिए बहुत हिम्मत, स्पष्टता और विजन की जरूरत होती है.

फिल्म में दिखेंगे कई कलाकार

फिल्म 'द वन-फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया पहली बार साथ काम कर रहे हैं. फिल्म में मनीष पॉल, श्वेता तिवारी, सुनील ग्रोवर और अनूप सोनी भी अहम रोल में हैं. दीपक कुमार मिश्रा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले शोभा कपूर और एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 25 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' की सुनामी, 'धुरंधर' सहित 7 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Tamannaah Bhatia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रानी मुखर्जी के घर पसरा मातम, 75 साल की उम्र में मां कृष्णा मुखर्जी का निधन
रानी मुखर्जी के घर पसरा मातम, 75 साल की उम्र में मां कृष्णा मुखर्जी का निधन
बॉलीवुड
करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' हिट है या फ्लॉप? चार दिनों में कितना बजट वसूला, जानें
करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' हिट है या फ्लॉप? चार दिनों में कितना बजट वसूला, जानें
बॉलीवुड
'बप्पा बुलाते हैं तो आना ही पड़ता है', खराब तबीयत के बीच गणपति के दर्शन करने पहुंचे जितेंद्र
'बप्पा बुलाते हैं तो आना ही पड़ता है', खराब तबीयत के बीच गणपति के दर्शन करने पहुंचे जितेंद्र
बॉलीवुड
Box Office Live: आज भी बंपर कमा रही 'हनुमान अंश', बड़े स्टार्स की फिल्मों का बुरा हाल, जानें 2 बजे तक का कलेक्शन
आज भी बंपर कमा रही 'हनुमान अंश', बड़े स्टार्स की फिल्मों का बुरा हाल, जानें 2 बजे तक का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज
एशियन गेम्स फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज
एग्रीकल्चर
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
इंडिया
'नक्सलियों के हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे', SC में बोले सॉलिसिटर जनरल, कड़ा विरोध
'नक्सलियों के हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे', SC में बोले सॉलिसिटर जनरल, कड़ा विरोध
बिजनेस
UPI की देख रेख करने वाले NPCI ने पहली बार दिया चार्ज और GST पर बयान
UPI की देख रेख करने वाले NPCI ने पहली बार दिया चार्ज और GST पर बयान
ट्रेंडिंग
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget