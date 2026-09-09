Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'द व्वान' में छठ पर्व मनाती दिखेंगी तमन्ना भाटिया, बोलीं- 'छठी मैया से है गहरा जुड़ाव'

'द व्वान' में छठ पर्व मनाती दिखेंगी तमन्ना भाटिया, बोलीं- 'छठी मैया से है गहरा जुड़ाव'

तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द व्वान' 25 सितंबर 2026 को रिलीज होगी. फिल्म में छठ पूजा का महत्व दिखाया गया है और दोनों पहली बार साथ नजर आएंगे.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 09 Sep 2026 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द व्वान' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य किरदार में हैं. फिल्म की खास बात यह कि इसमें विश्वास का बहुत बड़ा त्योहार छठ पूजा की अहमियत को दिखाया गया है. अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने फिल्म में 'छठी मैया' गाने की तैयारी के बारे में बताया.

तमन्ना ने की छठ की तैयारी
तमन्ना ने बताया कि इस भक्ति गीत के साथ पूरा न्याय करने के लिए उन्होंने छठ की अहमियत को समझने और उसके बारे में पढ़ने पर खास ध्यान दिया.

उन्होंने कहा कि छठ पूजा के प्रति मेरे मन में हमेशा से बहुत सम्मान रहा है. गाने की शूटिंग शुरू करने से पहले, मैंने इस परंपरा की  अहमियत और बिहार व पटना में इसे कैसे मनाया जाता है, यह समझने में काफी समय बिताया. सच कहूं तो, इसकी शक्ति के बारे में जानकर मैं हैरान रह गई.

ये भी पढ़ें :- 'मैं बेबस हूं...' मणिपुर के हालात पर इमोशनल हुईं मैरी कॉम, बोलीं- 'अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाई'

छठी मैया से जुड़ाव महसूस हुआ
छठी मैय्या के साथ मैंने जो गहरा जुड़ाव महसूस किया, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. मैंने खुद को उनसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ पाया. अभिनेत्री ने कहा कि छठ पूजा 'द व्वान' का एक बहुत अहम हिस्सा है और मैं इस रस्म का अनुभव किसी और तरीके से नहीं करना चाहती थी.

विशाल मिश्रा ने गाया 'छठी मैया'
विशाल मिश्रा ने 'छठी मैय्या' गाना गाया है. इस दिल को छू लेने वाले गाने के बोल कौशल किशोर ने लिखे हैं और कोरियोग्राफी चिन्नी प्रकाश ने की है. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी खुश हैं; फिल्म में पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.

सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. फैंस की माने तो बॉक्स पर फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी. 'द व्वान' 25 सितंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें :-मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

और पढ़ें
Published at : 09 Sep 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Tamannaah Bhatia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मिर्जापुर: द मूवी' ने छठे दिन बरपाया कहर, 130 करोड़ पार हुआ कलेक्शन
'मिर्जापुर: द मूवी' ने छठे दिन बरपाया कहर, 130 करोड़ पार हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
'सारा अली खान ने लड़की को कुर्सी से गिरा दिया', ऑरी ने किया खुलासा, बोले- इल्जाम मैंने अपने सिर लिया
'सारा अली खान ने लड़की को कुर्सी से गिरा दिया', ऑरी ने किया खुलासा, बोले- इल्जाम मैंने अपने सिर लिया
बॉलीवुड
'‘द रेवोल्यूशनरीज’ में है थोड़ी ‘हैरी पॉटर’ वाली फीलिंग', प्रतिभा रांटा ने बताया शो का कनेक्शन
'‘द रेवोल्यूशनरीज’ में है थोड़ी ‘हैरी पॉटर’ वाली फीलिंग', प्रतिभा रांटा ने बताया शो का कनेक्शन
बॉलीवुड
'मौका छूट गया...', धर्मेंद्र के साथ फिल्म न बना पाने का राजकुमार संतोषी को मलाल
'मौका छूट गया...', धर्मेंद्र के साथ फिल्म न बना पाने का राजकुमार संतोषी को मलाल
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal | UP Election 2027: यूपी के चुनाव में अहीर-जहीर बनाम भगवा 'तीर'! | Chitra Tripathi | ABP
Bigg Boss 20 Episode 2 Review: Gullu, Aasif & Yung DSA में कौन बनेगा पहला Captain?
Juhi Mui: 😯Sanyam की नाराजगी में Juhi ने खुद को दी सजा! छोटी बांधकर बढ़ाई अपनी परेशानी। #sbs
Bollywood News: दुआ के जन्मदिन पर चमकी नन्हीं राजकुमारी, दीपिका ने शेयर की खास झलक (09.09.26)
गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर मस्जिद मामला: संजय सिंह बोले, 'ये पूरी तरह से...'
सहारनपुर मस्जिद मामला: संजय सिंह बोले, 'ये पूरी तरह से...'
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
इंडिया
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
फूड
Indore Jalebi Recipe: घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद
घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget