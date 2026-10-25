ताइवान के राजदूत मुमिन चेन को पसंद आई रणवीर सिंह की 'धुरंधर', आमिर-शाहरुख को लेकर कही ये बात

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को दर्शकों ने काफी पसंद किया. 2025 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इसके बाद इसका सीक्वल भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहा. कई सेलेब्स ने फिल्म की तारीफ की, वहीं विदेशों में भी इसका खूब जलवा देखने को मिला.

अब भारत में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर के राजदूत मुमिन चेन ने भी 'धुरंधर' की तारीफ की है. उन्होंने हाल ही में इस फिल्म को लेकर अपनी राय रखी और इसे पिछले साल देखी गई सबसे बेहतरीन भारतीय फिल्म बताया. इसके साथ ही उन्होंने आमिर खान और शाहरुख खान की भी जमकर तारीफ की.

मुमिन चेन को 'धुरंधर' ने किया इंप्रेस

नई दिल्ली में आयोजित ताइवान फिल्म फेस्टिवल के दौरान मुमिन चेन ने भारतीय फिल्मों को लेकर अपनी पसंद के बारे में बात की. समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्हें राजनीतिक विषयों पर बनी फिल्में देखना पसंद है. उन्होंने कहा, 'मैं राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर भी हूं और इस समय राजदूत के तौर पर काम कर रहा हूं. इसलिए मैं भारत में बहुत सारी राजनीतिक फिल्में देखता हूं.'

'धुरंधर' की तारीफ करते हुए मुमिन चेन ने आगे कहा, 'पिछले साल मैंने जो फिल्में देखीं, उनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली फिल्म 'धुरंधर' थी.'

आमिर खान के फैन हैं मुमिन चेन

मुमिन चेन ने सिर्फ रणवीर सिंह की फिल्म की तारीफ नहीं की, बल्कि आमिर खान के अभिनय और बतौर प्रोड्यूसर उनके काम को भी सराहा. उन्होंने कहा, 'भारतीय एक्टर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो मुझे आमिर खान बहुत प्रभावशाली लगते हैं.'

शाहरुख खान के बारे में क्या बोले मुमिन चेन?

चेन ने बताया कि वो आमिर खान की फिल्में उनके शुरुआती दिनों से देखते आ रहे हैं. उन्हें खास तौर पर ऐसी फिल्में पसंद हैं, जो भारतीय समाज और उससे जुड़े गंभीर मुद्दों को सामने लाती हैं. आमिर के काम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं उनकी फिल्में तब से देख रहा हूं, जब वो यंग थे. उन्होंने भारतीय समाज और कई गंभीर मुद्दों पर बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं.'

इसके अलावा, चेन ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, 'और जाहिर है, शाहरुख खान जैसे दूसरे बड़े फिल्मी सितारे भी मुझे पसंद हैं.'

क्या है 'धुरंधुर' की कहानी?

'धुरंधर' एक स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह ने हमजा अली मजारी नाम के एक भारतीय अंडरकवर एजेंट का किरदार निभाया है. वो पाकिस्तान के कराची में आपराधिक नेटवर्क के भीतर घुसकर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाने और उनके नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर निकलता है. इस दौरान उसे गैंगवार, साजिशों और खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ता है.