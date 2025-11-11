गुस्से ने बर्बाद कर दिया था तब्बू की बहन का करियर, अनिल कपूर को दी थी पीटने की धमकी

बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू ने इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है. वो अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं और एक से बढ़कर एक फिल्में दे रही हैं. तब्बू जिस फिल्म में होती हैं उसे देखकर बस ये ही कहा जाता है कि ये हिट होने वाली है. तब्बू की बहन ने भी इंडस्ट्री में कदम रखा था मगर वो अपनी खास जगह नहीं बना पाईं. अपने गुस्से की वजह से उनका करियर खराब हो गया. इतना ही नहीं उन्होंने सरेआम अनिल कपूर को भी धमकी दे दी थी.

तब्बू की बहन का नाम फराह नाज है. फराह 80-90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने राज बब्बर से लेकर गोविंदा, धर्मेंद्र सभी के साथ काम किया है. मगर अपने गुस्से की वजह से तब्बू को करियर में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. वो लंबे समय तक इंडस्ट्री में नहीं टिक पाई थीं.

गुस्सा करियर पर पड़ा था भारी

तब्बू की बहन फराह नाज खूबसूरती में तो सबको टक्कर देती हीं थीं साथ में उनकी परफॉर्मेंस भी खूब जबरदस्त रही है. उन्होंने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था. उन्हें यश चोपड़ा ने अप्रोच किया था.

चंकी पांडे को जड़ा था थप्पड़

रिपोर्ट्स के मुताबिक फराह को बहुत गुस्सा आता था. जिसका उनके करियर पर बहुत असर पड़ा था. एक बार गुस्से में उन्होंने चंकी पांडे को भी थप्पड़ जड़ दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक फराह और चंकी जब फिल्म कसम वर्दी की में काम कर रहे थे तो चंकी ने फराह के साथ जोक किया था. जिससे गुस्सा होकर उन्होंने चंकी पांडे को थप्पड़ जड़ दिया था.

अनिल कपूर को दी थी धमकी

अनिल कपूर और फराह ने साथ में रखवाला फिल्म में काम किया था जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इस फिल्म में उनके साथ माधुरी दीक्षित नजर आती तो ये चल जाती. जिसके बाद फराह गुस्सा हो गई थीं. बॉलीवुड शादी की रिपोर्ट के मुताबिक फराह ने गुस्से में अनिल कपूर को पीटने तक की धमकी दे दी थी.

ये भी पढ़ें: Box Office: बॉलीवुड से साउथ तक की बड़ी फिल्मों पर भारी पड़ रही ये मूवी, मंडे को किया इतना कलेक्शन की हैरान रह गए लोग