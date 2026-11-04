बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार तबू ने छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. चाइल्ड आर्टीस्ट के रूप में नजर आईं तबू ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में अपने हुनर की छाप छोड़ी. आज भी एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं और फैंस के दिल जीत रही हैं. आज एक्ट्रेस अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं.

तबू अपने एक्टिंग करियर में काफी सफलता और लोकप्रियता हासिल की. वहीं वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहीं. तबू का साउथ के दिग्गज अभिनेता नागार्जुन संग लंबा अफेयर रहा. एक्टर संजय कपूर और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला संग भी उनका नाम जुड़ा. हालांकि इसके बावजूद वो कुंवारी रह गईं और कभी शादी नहीं की.

3 साल की उम्र में घर छोड़कर चले गए थे पिता

तबू को अपने पिता का प्यार नहीं मिल पाया. ना ही पिता के साथ उनकी कोई याद जुड़ी हुई है. क्योंकि उनके बचपन में ही उनके पिता उन्हें और उनकी मां को छोड़कर घर से चले गए थे. एक्ट्रेस का जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में जमाल हाशमी और रिजवाना हाशमी के घर हुआ था.

तबू ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो तीन साल की थी तब उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया था. एक्ट्रेस की परवरिश उनकी मां ने अकेले ही की. तब्बू अपने पिता का सरनेम भी इस्तेमाल नहीं करती हैं और इसी वजह से उन्हें सिर्फ तब्बू कहा जाता है. जबकि उनका पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है.

14 की उम्र में किया था डेब्यू

तबू की बड़ी बहन फराह नाज भी 80 और 90 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस रह चुकी हैं. तबू ने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर का आगाज दिग्गज अभिनेता देवानंद की फिल्म से किया था. महज 12 साल की उम्र में तब्बू पढ़ाई के लिए मुंबई आ गई थीं और फिर 14 की उम्र में उन्होंने बड़े पर्दे पर काम किया.

एक्ट्रेस की बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहली फिल्म 'हम नौजवान' थी. 1985 की इस एक्शन रोमांचक फिल्म में तब्बू ने रेप पीड़िता का किरदार निभाया था. लेकिन, आपको बता दें कि इससे पहले वो 1982 की फिल्म 'बाजार' के गाने 'चले आओ सैयां' में नजर आ चुकी थीं.

साउथ सिनेमा से किया बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू

तबू ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपना डेब्यू साउथ सिनेमा से किया था. 20 साल की उम्र में एक्ट्रेस तेलुगु फिल्म 'कुली नंबर 1' में नजर आई थीं. साल 1991 में आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. इस मूवी में तबू की जोड़ी दिग्गज साउथ एक्टर वेंकटेश दग्गुबाती के साथ बनी थी.

तबू की बेहतरीन फिल्में

बॉलीवुड में तबू को शुरुआती फेम अजय देवगन के साथ आई फिल्म 'विजयपथ' से मिला. इसके लिए एक्ट्रेस को बेस्ट फीमेल डेब्यू के फिल्मफेयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. वहीं लीड एक्ट्रेस के रूप में उनका बॉलीवुड डेब्यू साल 1995 की फिल्म 'प्रेम' से हुआ जिसमें वो संजय कपूर के अपोजिट नजर आईं. तबू ने अपने तीन दशक लंबे करियर में 'विजयपथ' और 'कुली नंबर 1' के अलावा 'माचिस', 'मकबूल', 'अंधाधुन', 'हैदर', 'अस्तित्व', 'चांदनी बार', 'दृश्यम फ्रेंचाइजी', 'क्रू', 'भूल भुलैया 2', 'दे दे प्यार दे' और 'हेरा फेरी' सहित कई बेहतरीन फिल्में दी हैं.

2 नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी हैं तब्बू

तबू अपनी शानदार और बेहतरीन अदाकारी के दम पर दो बार नेशनल अवॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं. उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पहला नेशनल अवॉर्ड साल 1996 की फिल्म 'माचिस' के लिए मिला था, जबकि दूसरी बार उन्हें ये अवॉर्ड 5 साल बाद यानी 2001 की फिल्म 'चांदनी बार' के लिए दिया गया था.

संजय कपूर-साजिद नाडियाडवाला संग जुड़ा नाम

फिल्म 'प्रेम' के वक्त तबू का नाम अभिनेता संजय कपूर से जुड़ा था, हालांकि ये रिश्ता लंबा नहीं चला और जल्द ही दोनों अलग हो गए. वहीं उनका नाम प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला संग भी जुड़ चुका है. दोनों कभी एक-दूसरे के बेहद करीब रहे थे, हालांकि ये रिश्ता भी किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाया.

नागार्जुन से 10 साल तक रहा अफेयर!

तबू का सबसे चर्चित अफेयर तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन के साथ रहा. दोनों स्टार्स ने साथ में फिल्म 'निन्ने पेल्लाडाटा' में काम किया था. उस वक्त दोनों एक-दूसरे पर दिल हार बैठे. लेकिन, नागार्जुन पहले से शादीशुदा थे. रिपोर्ट्स बताती है कि तबू और नागार्जुन ने एक दूसरे को करीब दस सालों तक डेट किया था. 2010 के दशक की शुरुआत में दोनों अलग हो गए.