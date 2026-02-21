बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने कंगना रनौत के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. दरअसल, 2019 में, कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने तापसी पन्नू को 'सस्ती कॉपी' कहा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी. वहीं अब हाल ही में एक इंटरव्यू में तापसी ने क्लियर किया है कि कंगना को लेकर उनके मन में कोई मनमुटाव नहीं है. उन्होंने कहा कि वो कंगना से दोस्ती के लिए तैयार हैं और अगर कभी मुलाकात हुई तो वो उनसे बात करेंगी.

कंगना रनौत संग चल रहे विवाद पर बोलीं तापसी

तापसी पन्नू ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के संग बातचीत में बताया कि कंगना के लिए उनके मन में कोई बुरी फीलिंग नहीं है. वो उनके साथ दोस्ती को तैयार हैं और अगर कभी आपस में टकराईं तो वो उनसे सम्मान के साथ मिलेंगी. तापसी ने कहा, 'मुझे याद नहीं कि मैंने कभी लड़ाई की हो. लड़ाई तब होती है जब दो लोग आपस में भिड़ते हैं. मैं कभी नहीं भिड़ी.'

तापसी ने आगे कहा, 'आप ही बताइए कि क्या मैंने कभी उनके खिलाफ एक भी शब्द कहा है? उनकी बहन ने मुझे 'सस्ती कॉपी' कहा. मैं उतना पैसा नहीं कमाती, इसलिए मैं सस्ती हूं. अगर वो इतनी शानदार एक्ट्रेस हैं, तो मुझे उनकी कॉपी कहे जाने से कोई परेशानी नहीं है. आप मेरा कोई भी बयान निकाल लीजिए. मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा है.'

'मेरे और कंगना के झगड़े का लोगों ने फायदा उठाया', तापसी

वहीं जब, तापसी से पूछा गया कि क्या कंगना और उनकी लड़ाई से स्टार किड्स को फायदा हुआ क्योंकि दोनों आउटसाइडर्स हैं. तो तापसी बोलीं, 'मुझे उनके बारे में तो नहीं पता, लेकिन किसी न किसी तरह से किसी न किसी को तो फायदा हुआ ही होगा. तापसी पन्नू ने कहा कि शायद कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो नहीं चाहते थे कि वो साथ काम करें या एक साथ आएं. वो बोलीं, 'क्योंकि उन्हें ये आशंका रही होगी कि अगर हम साथ आते, तो कुछ बहुत ही कमाल का हो सकता था.'

कंगना रनौत संग दोस्ती करने के लिए तैयार हैं तापसी

जब तापसी से सवाल किया गया कि क्या तापसी, कंगना रनौत के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा, 'बिल्कुल. मैंने हमेशा कहा है कि अगर मैं कभी उन्हें आसपास देखूंगी, तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी. वो मेरी सीनियर हैं. मैं उनके पास जाकर हैलो क्यों नहीं करूंगी? उनका रिएक्शन क्या होगा, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती. मैं केवल अपने व्यवहार की गारंटी दे सकती हूं. सच कहूं तो, मेरे मन में उनके खिलाफ कुछ नहीं है.'