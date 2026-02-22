एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जो तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी हैं, ने हाल ही में बताया कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करते वक्त महिलाओं को कई बार अजीब और असहज हालातों का सामना करना पड़ता है. एक्ट्रेस ने बताया कि कभी-कभी तमिल और तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर हीरोइन्स से कह देते हैं कि स्क्रीन पर उनका लुक अच्छा दिखे इसलिए पैडेड ब्रा पहन लें. इससे ध्यान सिर्फ उनके शरीर के एक हिस्से पर चला जाता है.

तापसी पन्नू ने की साउथ इंडस्ट्री पर बात

तापसी ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बात करते हुए बताया कि साउथ की फिल्मों में कभी-कभी महिलाओं से अजीब और शर्मिंदगी भरी डिमांड्स की जाती हैं. उनसे पूछा गया कि भोजपुरी और साउथ फिल्मों में गानों में इतना पेट और नाभि क्यों दिखाया जाता है. तापसी ने कहा कि उन्होंने भी इस ट्रेंड को समझने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि साउथ की कई फिल्मों में नाभि पर फोकस होता है, जबकि हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर लोगों का ध्यान क्लीवेज की ओर रहता है.

तापसी ने कहा, ‘साउथ में कभी-कभी कहा जाता है, ‘पैडेड ब्रा पहन लो’. लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होती है कि सेट पर डायरेक्टर किसको बताए, क्योंकि वहां आमतौर पर सिर्फ एक-दो ही लड़कियां होती हैं. तो डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर को बताते हैं, AD स्टाइलिंग टीम या हेयर टीम की किसी महिला को बता देती हैं, और फिर ये मैसेज आखिर में हीरोइन तक पहुंचता है.’

तापसी ने आगे कहा, ‘सोचो कितनी शर्मिंदगी होती होगी जब गाने की शूटिंग के बीच में किसी को उठकर जाना पड़े, और सब देख रहे हों कि फर्क क्या हुआ. फिर कहा जाता है कि अभी भी फर्क नहीं दिख रहा, तो वापस जाओ और फिर से बदलो… ऐसा होता है.’ उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म बनाने वाले अक्सर स्क्रीन पर कुछ बॉडी पार्ट्स को हाइलाइट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे दर्शकों को पसंद आएगा.

तापसी पन्नू वर्कफ्रंट

बता दें, तापसी पन्नू इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘अस्सी’ को लेकर चर्चा में है. ये फिल्म महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध और न्याय की लड़ाई पर आधारित है. इसमें तापसी 'रवि' नाम की एक दमदार वकील का किरदार निभा रही हैं. ये कोर्टरूम ड्रामा अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट की है.