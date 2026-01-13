बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने से बचती नहीं हैं. वो हर चीज पर अपनी राय रखती हैं. इस बार तापसी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे पीआर गेम की आलोचना की है. उनका कहना है कि ये अब एक अलग लेवल पर जा चुका है. साथ ही लोग सामने वाले को गिराने के लिए पैसे दे रहे हैं. साथ ही सवाल उठाया है कि अपनी सक्सेस दूसरे को नीचे गिराने पर कैसे है.

टाइम्स नाओ न्यूज को दिए इंटरव्यू में तापसी पन्नू ने पीआर गेम और कैसे चीजें बदल गई हैं इस बारे में बात की. उन्होंने कहा- 'मैं अपने कामों में बहुत बिजी थी. लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से मैंने चीजों को धीमा कर दिया है और यह एक जानबूझकर किया गया प्रयास भी है. मुझे एहसास हुआ है कि यह PR गेम किसी और ही लेवल पर चला गया है.'

गेम बदल गया है

तापसी ने आगे कहा- 'आप या तो खुद को आगे बढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हैं, मेरा मतलब है कि खुद को पुश करने के लिए. जो PR करने का एक तरीका था. आप किसी और को नीचे गिराने के लिए भी पैसे दे रहे हैं. तुम्हारी सफलता कब से किसी और की नाकामी पर निर्भर करने लगी? लोग अपनी पर्सनैलिटी का एक नया दिखावा करने लगे हैं क्योंकि उन्हें रेलेवेंट बने रहना है. मैं सिर्फ एक हिट फिल्म में होने से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे एक बहुत मजबूत आवाज भी चाहिए, भले ही वो तुम्हारी न हो.'

तापसी ने कहा- 'तुम्हें एक आवाज बनानी होगी और जो आवाज तुम फिल्मों से परे बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारे काम से मेल नहीं खा रही है. तुम अपनी फिल्मों से परे कुछ और कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा काम कुछ और कह रहा है. दूसरों पर पैसे खर्च करने के बजाय खुद पर और अपने करीबियों पर पैसे खर्च करो.'

