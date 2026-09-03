बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्म 'गांधारी' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी ये फिल्म 3 सितंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म की रिलीज से पहले बीती रात नेटफ्लिक्स ने 'गांधारी' की ग्रैंड स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया, जिसमें तापसी पन्नू ने अपने ग्लैमरस अंदाज से पूरी महफिल लूट ली.

तापसी पन्नू का स्टाइलिश लुक

'गांधारी' की स्क्रीनिंग में तापसी पन्नू ने ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहनी थी, जिसे उन्होंने ऑफ-व्हाइट कलर के डबल-ब्रेस्टेड ब्लेजर के साथ पेयर किया था. उन्होंने अपने इस लुक को व्हाइट स्नीकर्स और एंकल-लेंथ सफेद सॉक्स के साथ कंप्लीट किया. ब्लैक हेडबैंड, लेयर्ड नेकलेस, ईयररिंग्स और ब्लैक हैंडबैग ने उनके पूरे लुक को और स्टाइलिश बना दिया.

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तापसी पन्नू ने पैप्स को दिए स्टनिंग पोज

तापसी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस दौरान उन्होंने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए और अपनी पूरी टीम के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. तापसी का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

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'गांधारी' की स्क्रीनिंग में एक्टर इश्वाक सिंह भी अपने डैशिंग अंदाज में नजर आए. इस दौरान उनका स्टाइलिश लुक लोगों का ध्यान खींचता दिखा.

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कैसा है कनिका ढिल्लों का लुक?

इस इवेंट में 'गांधारी' की राइटर और प्रोड्यूसर कनिका ढिल्लों ने भी अपने ग्लैमरस अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरीं. वीडियो में कनिका काफी स्टाइलिश और एलिगेंट ऑल-ब्लैक लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर का स्लीवलेस वेस्टकोट पहना है, जिस पर सिल्वर बटन और हल्का लेटर डिजाइन नजर आ रहा है.

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इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लैक वाइड-लेग ट्राउजर पेयर किया है. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए कनिका ने न्यूड-बेज शेड की हील्स पहनी हैं, जिन पर स्पार्कलिंग एम्बेलिशमेंट नजर आ रहा है. मिडिल पार्टिशन के साथ खुले बाल और न्यूड टोन मेकअप उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रहे हैं.

'गांधारी' के बारे में जानिए

'गांधारी' में तापसी पन्नू के साथ इश्वक सिंह, जतिन सरना, छाया कदम, मीता वरिष्ठ और स्वास्तिका मुखर्जी जैसे कलाकार भी अहम किरदार में हैं. फिल्म का डायरेक्शन देवाशीष मखीजा ने किया है. इसकी कहानी कनिका ढिल्लों ने लिखी है. फिल्म की प्रोड्यूसर भी कनिका ढिल्लों ही हैं. 'गांधारी' में तापसी एक ऐसी (बानी) मां का किरदार निभा रही हैं, जो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है.

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