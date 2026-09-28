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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'शादी से पहले दो बार IVF कराया...', स्वरा भास्कर का चौंकाने वाला खुलासा

'शादी से पहले दो बार IVF कराया...', स्वरा भास्कर का चौंकाने वाला खुलासा

स्वरा भास्कर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने शादी से पहले ही मां बनने के लिए एनॉनमस स्पर्म डोनर के जरिए दो बार IVF कराया था.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 28 Sep 2026 12:48 PM (IST)
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'राइज एंड फाल 2' रिएलिटी शो में नज़र आ रही एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि वो सोचती थीं 'शादी तो होने से रही, इसलिए मैं अकेले ही IVF से बच्चा करने वाली थी...'

एक्ट्रेस ने इस सो में बात करते हुए कहा, 'मैं तो आईवीएफ कराने वाली थी. मैंने तो अपने पैंरेट्स को भी मान लिया था कि शादी तो होने से रही. तो मैं आईवीएफ से बच्चा करुंगी.'

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हालांकि उनकी ये बात सुनकर उनके पैरेंट्स् थोड़े परेशान हुए थे. एक्ट्रेस ने बताया, 'पैंरेट्स ने कहा- ये क्या है? लेकिन फिर वो बहुत ही स्वीट हैं. उन्होंने कहा कि इंडिया जैसे देश में ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा. लेकिन फिर क्या कि अगर तुम यही चाहती हो तो करो.'

एक्ट्रेस का कहना है- मैं सच में एक बच्चा चाहती थी और फैमिली बसाना चाहती थी.  मैंने दो राउड आईवीएफ कराया भी था, एनॉनमस स्पर्म डोनर से. लेकिन हुआ नहीं.'

उन्होंने ये भी बताया कि तब फहाद और वो दोस्त थे. बाद में दोनों ने तीन महीने डेट किया था. और फिर ऐसा हुआ.  

स्वरा ने कहा- 'हमने कोर्ट मैरिज की थी. उस वक्त हमें दो- दिन खुशखबरी एक साथ मिल गई थी.'

मनीष कश्यप ने की स्वरा भास्कर की तारीफ

ये शो पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा चर्चा में आ रहा है. इसी दौरान मनीष कश्यप ने भी स्वरा भास्कर को लेकर अपनी राय रखी.

मनीष ने कहा, 'मैंने उनके बारे में बाहर कभी कुछ नहीं कहा. उनकी विचारधारा मुझे पसंद नहीं है. उन्होंने एक दो बार ट्वीट वगैरह कर दिया था.जब मैं जेल गया था तो मेरे खिलाफ पोस्ट किया था. बुरे समय में मैं किसी को ट्रोल नहीं करता हूं. मेरी ऐसी आदत नहीं है.' 

इसके बाद तारीफ करते हुए कहा, 'लेकिन सच बोलना चाहिए. स्वरा बहादुर लेडी हैं.नॉलेज है आइडिया है. सब कुछ है. अपनी बातों को दमदार तरीके से रखती हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें कर देती हैं कि सारी चीजें खत्म हो जाती हैं.'

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 28 Sep 2026 12:33 PM (IST)
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