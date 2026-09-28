'शादी से पहले दो बार IVF कराया...', स्वरा भास्कर का चौंकाने वाला खुलासा
स्वरा भास्कर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने शादी से पहले ही मां बनने के लिए एनॉनमस स्पर्म डोनर के जरिए दो बार IVF कराया था.
'राइज एंड फाल 2' रिएलिटी शो में नज़र आ रही एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि वो सोचती थीं 'शादी तो होने से रही, इसलिए मैं अकेले ही IVF से बच्चा करने वाली थी...'
एक्ट्रेस ने इस सो में बात करते हुए कहा, 'मैं तो आईवीएफ कराने वाली थी. मैंने तो अपने पैंरेट्स को भी मान लिया था कि शादी तो होने से रही. तो मैं आईवीएफ से बच्चा करुंगी.'
हालांकि उनकी ये बात सुनकर उनके पैरेंट्स् थोड़े परेशान हुए थे. एक्ट्रेस ने बताया, 'पैंरेट्स ने कहा- ये क्या है? लेकिन फिर वो बहुत ही स्वीट हैं. उन्होंने कहा कि इंडिया जैसे देश में ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा. लेकिन फिर क्या कि अगर तुम यही चाहती हो तो करो.'
एक्ट्रेस का कहना है- मैं सच में एक बच्चा चाहती थी और फैमिली बसाना चाहती थी. मैंने दो राउड आईवीएफ कराया भी था, एनॉनमस स्पर्म डोनर से. लेकिन हुआ नहीं.'
उन्होंने ये भी बताया कि तब फहाद और वो दोस्त थे. बाद में दोनों ने तीन महीने डेट किया था. और फिर ऐसा हुआ.
स्वरा ने कहा- 'हमने कोर्ट मैरिज की थी. उस वक्त हमें दो- दिन खुशखबरी एक साथ मिल गई थी.'
मनीष कश्यप ने की स्वरा भास्कर की तारीफ
ये शो पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा चर्चा में आ रहा है. इसी दौरान मनीष कश्यप ने भी स्वरा भास्कर को लेकर अपनी राय रखी.
मनीष ने कहा, 'मैंने उनके बारे में बाहर कभी कुछ नहीं कहा. उनकी विचारधारा मुझे पसंद नहीं है. उन्होंने एक दो बार ट्वीट वगैरह कर दिया था.जब मैं जेल गया था तो मेरे खिलाफ पोस्ट किया था. बुरे समय में मैं किसी को ट्रोल नहीं करता हूं. मेरी ऐसी आदत नहीं है.'
इसके बाद तारीफ करते हुए कहा, 'लेकिन सच बोलना चाहिए. स्वरा बहादुर लेडी हैं.नॉलेज है आइडिया है. सब कुछ है. अपनी बातों को दमदार तरीके से रखती हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें कर देती हैं कि सारी चीजें खत्म हो जाती हैं.'