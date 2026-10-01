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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडस्वरा भास्कर बोलीं- नशे में धुत डायरेक्टर खटखटाता रहा था दरवाजा, कहा- 'वो मुझे...'

स्वरा भास्कर बोलीं- नशे में धुत डायरेक्टर खटखटाता रहा था दरवाजा, कहा- 'वो मुझे...'

Swara Bhaskar On Uncomfortable Incident: स्वरा भास्कर ने 'राइज एंड फॉल 2' में बड़ा खुलासा किया है कि एक बार नशे में धुत डायरेक्टर उनका दरवाजा खटखटा रहा था और उनसे शॉकिंग डिमांड की थी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 01 Oct 2026 06:17 PM (IST)
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स्वरा भास्कर इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में नजर आ रही हैं. शो में वो शहजाद पूनावाला के साथ अपनी नोकझोंक को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. दोनों के बीच तीखी बहस भी देखने के लिए मिली. इसी बीच अब एक्ट्रेस ने लेटेस्ट एपिसोड में शॉकिंग खुलासा किया है कि एक बार नशे में धुत डायरेक्टर ने उनके कमरे में घुसने की कोशिश की थी और उनसे अजीब डिमांड भी की थी.

दरअसल, स्वरा भास्कर ने बताया कि उन्होंने 'तनु वेड्स मनु' के बाद एक फीमेल लीड फिल्म की शूटिंग कर रही थीं. वो 56 दिनों का शूट था और उन्होंने खुलासा किया कि डायरेक्टर ने उनके साथ अकेले ही रोमांटिक सीन के रिहर्सल के लिए कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और सवाल किया था कि उन्हें अकेले में रिहर्सल क्यों करना था? 

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स्वरा भास्कर का खुलासा

स्वरा भास्कर ने प्रियंका चाहर चौधरी और तेज प्रताप यादव के साथ बातचीत में खुलासा किया कि जब उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू की थी तो उन्हें मैसेज और कविताएं भेजना शुरू कर दिया था. उन्होंने बताया, 'ये बात तनु वेड्स मनु के बाद की थी. ये मेरी बड़ी फीमेल लीड फिल्म थी. 56 दिनों का शूट था. मैं फिल्म में हीरोइन थी. पहले तो वो मुझे समझाते हैं कि एक डायरेक्टर को अपने एक्टर से प्यार करना चाहिए. इसके बाद वो मुझे मैसेज करने लगे. वो मुझे कविताएं भेजते थे.'

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अकेले में रिहर्सल का दिया ऑफर

स्वरा ने आगे अकेले में रिहर्सल के ऑफर के बारे में बात करते हुए बताया, 'फिल्म में एक रोमांटिक सीन थी मतलब रोमांटिक गाना कुछ. उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें इस सीन का रिहर्सल करना है. मैंने उनसे पूछा रिहर्सल में कौन कौन होगा? उन्होंने कहा आप और मैं. हम डिस्कस करेंगे.' स्वरा बताती हैं, 'मैंने मना कर दिया और कहा कि एक्टर, कैमरामैन को भी बुलाइए. अगर ये रिहर्सल है तो सबको यहां होना चाहिए. हमें ही क्यों अकेले में करना है?'


स्वरा भास्कर बोलीं- नशे में धुत डायरेक्टर खटखटाता रहा था दरवाजा, कहा- 'वो मुझे...

एक दिन नशे की धुत में दरवाजा खटखटाया...

स्वरा भास्कर आगे बताती हैं, 'हम लोग एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे. मैं केवल अकेली महिला थी. मैं अंदर गई और डायरेक्टर-सिनेमेटोग्राफर दोनों आधी बोतल निपटा चुके थे. वो साथ में बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे. इसके बाद डायरेक्टर रात में मेरे कमरे के पास आए और जोर-जोर से खटखटाने लगे. जब मैंने दरवाजा खोला तो नोटिस किया कि वो ड्रिंक करके आए थे. उन्होंने मुझे पूछा कि क्या में हग कर सकता हूं?'

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स्वरा बताती हैं, 'मैं रिएक्शन ऐसा था कि नहीं आप हग नहीं कर सकते. प्लीज में मुझे गले लगा लो? क्या हुआ? आप मुझे हग करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, नहीं, मैं नहीं कर सकती. सर प्लीज आप यहां से चले जाओ मुझे डर लग रहा है.' स्वरा ने बताया कि उस समय सिचुएशन काफी मुश्किल भरी हो जाती थीं खासकर तब जब वो 20 के साल की यंग थीं.

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 01 Oct 2026 06:17 PM (IST)
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