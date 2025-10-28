पूर्व मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अक्सर अपनी खूबसूरती, एक्टिंग करियर और पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में छाई रहती हैं.सुष्मिता सेन के कई अफेयर रहे लेकिन एक्ट्रेस एक शख्स के बारे में बार-बार काफी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रही हैं और वह है उनका पहला बॉयफ्रेंड रजत, जिन्होंने सुष्मिका कीशुरुआती सफलता में काफी अहम भूमिका निभाई थी. आखिर फिर क्यों एक्ट्रेस का अपने पहले बॉयफ्रेंड संग ब्रेकअप हो गया था. चलिए यहां जानते हैं.

सुष्मिता के लिए पहले बॉयफ्रेंड ने करियर कर दिया था बलिदान

एक बार सुष्मिता सेन फारूख शेख के फेमस टॉक शो 'जीना इसी का नाम है' में पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे उनके पहले बॉयफ्रेंड रजत तारा ने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उनके सपने को पूरा करने के लिए अपने करियर का भी बलिदान कर दिया था. सुष्मिता ने बताया था कि, “ उन्होंने मिस इंडिया का ताज जीता था और मिस यूनिवर्स की ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाने की तैयारी कर रही थीं. दिल्ली में पली-बढ़ी होने के कारण, मुंबई जाने का आइडिया उनके लिए भारी लग रहा था.” सुष्मिता के मुताबिक रजत ही थे जिन्होंने आगे आकर उनके परिवार को भरोसा दिया. उन्होंने उनकी मां से कहा था कि वह उनके साथ चलेंगे ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो.

रजत उस समय कपड़ों के ब्रांड बेनेटन में काम करते थे. बताया जाता है कि उन्होंने अपनी कंपनी से एक महीने की छुट्टी मांगी थी, लेकिन जब उन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो वे अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर सुष्मिता के साथ मुंबई चले गए. सुष्मिता ने इंटरव्यू में कहा था, "उन्होंने अपने सपनों को त्याग दिया ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं. मुझ पर उनका प्यार और विश्वास न भूलने वाला है.। आज मैं जो कुछ भी हूं, कुछ हद तक उन्हीं की वजह से हूं."

क्यों हुआ था सुष्मिता सेन का पहले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप?

हालांकि सुष्मिता सेन के मिस यूनिवर्स जीतने के बाद दोनों अलग हो गए थे. वहीं मिड-डे से बातचीत में सुष्मिता ने क्लियर किया था कि उनका सैपरेशन आपसी सहमति से हुआ था, न कि इसलिए कि उन्होंने खुद को अलग करने का फैसला किया था. उन्होंने कहा, "कोई किसी को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ती है, और कभी-कभी लोग भी आगे बढ़ते हैं."

कई लोगों से जुड़ा है सुष्मिता का नाम

पिछले कुछ सालों में सुष्मिता सेन की पर्सनल लाइफ कई जाने-माने नामों से जुड़ी रही है, जिनमें अभिनेता, बिजनेसमैन और यहां तक ​​कि पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम भी शामिल हैं. मॉडल रोहमन शॉल के साथ उनके रिश्ते ने भी ध्यान खींचा है लेकिन दोनों अलग हो गए हैं, फिर भी उनके बीच अच्छा बॉन्ड बना हुआ है.