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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'17 साल पहले मिला था ये अनमोल तोहफा', बेटी के बर्थडे पर सुष्मिता सेन का प्यार भरा पोस्ट

'17 साल पहले मिला था ये अनमोल तोहफा', बेटी के बर्थडे पर सुष्मिता सेन का प्यार भरा पोस्ट

सुष्मिता सेन ने बेटी अलीशा के बर्थडे पर एक खास पोस्ट शेयर कर उन्हें विश किया है. एक्ट्रेस ने अलीशा को भगवान का अनमोल तोहफा बताते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर बेहद गर्व है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 11:46 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की बेटी अलीशा सेन ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने बेटी के साथ कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और उन्हें भगवान का अनमोल तोहफा बताया. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बेटी के बर्थडे पर सुष्मिता सेन का प्यार भरा पोस्ट
बेटी अलीशा सेन के बर्थडे पर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बेटी के साथ कई अनदेखी तस्वीरें शेयर की है, जिसमें दोनों मां-बेटी एक संग टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं. उन्होंने इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट भी लिखा है.

सुष्मिता सेन ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे शोना. एक खूबसूरत, समझदार, दयालु और उदार इंसान... जिसे एक बहुत प्यार करने वाले भगवान ने मुझे 17 साल पहले इसी दिन तोहफे में दिया था... मैंने उसका नाम रखा 'भगवान का अनमोल तोहफा' अलीशा.'

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उन्होंंने आगे लिखा, 'जैसे-जैसे समय बीत रहा है और मैं तुम्हें और बेहतर तरीके से जान रही हूं.. मुझे ये जानकर बहुत खुशी और सुकून मिलता है कि तुम सच में इस दुनिया और पूरी इंसानियत के लिए एक तोहफा साबित होगी... तुम जैसी हो, उस पर मुझे गर्व है और भगवान की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे!!!'

 
 
 
 
 
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एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और बेटी अलीशा को बर्थडे विश कर रहे हैं.

सिंगल मदर हैं सुष्मिता सेन 
बता दें, सुष्मिता सेन के दो बच्चे हैं. उन्होंने दोनों बेटियों रेने सेन और अलीशा सेन को गोद लिया है और वो सिंगल मदर के रूप में उनकी परवरिश कर रही हैं. एक्ट्रेस की दोनों बेटियां सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Aug 2026 11:46 AM (IST)
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