दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक बार फिर एक्टर की मौत को लेकर नए आरोप लगाए हैं. अपनी कार में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में, श्वेता ने साल 2020 में अपने भाई की मौत से जुड़े मामले के बारे में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातों का खुलासा किया जो पहले किसी को पता नहीं थींय

सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया खुलासा

वीडियो में श्वेता कीर्ति सिंह ने आरोप लगाया, "हमें हाल ही में पता चला कि जिसने भाई का पोस्टमार्टम किया था, उसने बताया कि स्टन गन का इस्तेमाल किया गया था (गर्दन की ओर इशारा करते हुए) और उनका पैर टूटा हुआ था और उन पर बहुत जोर लगाया गया था. उनकी आंखों में चोट लगी थी."

अटलांटा से लौटने के बाद उनसे मिलने वाले लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए श्वेता ने कहा, "आप में से सैकड़ों लोग आए, मुझे गले लगाया और रोए, भाई के लिए रोए. आप सभी को लगा कि भाई के साथ जो हुआ, वह गलत था."

‘अपनों के साथ बुरा होता है तो माफ करना मुश्किल होता है’

श्वेता ने कहा कि जब किसी अपने के साथ कुछ बुरा होता है तो उसे माफ करना मुश्किल होता है. उन्होंने कहा, "मैं जानती हूँ कि जब आपके किसी अपने के साथ ऐसा कुछ होता है, तो उसके बारे में सोचने पर कैसा महसूस होता है. जब यह आपके साथ होता है, तो आप शायद माफ कर सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन अगर यह आपके किसी ऐसे इंसान के साथ होता है जिसे आप प्यार करते हैं, तो उसे माफ़ करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है. लेकिन देखिए, मैं नफरत, बदले की भावना या नाराजगी में नहीं डूबना चाहती. मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद प्यार, विश्वास, अच्छाई और ईश्वर के लिए खड़ा होना है."

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‘ईश्वर या अच्छाई से भरोसा न खोएं’

उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वे ईश्वर या अच्छाई से भरोसा न खोएं. उन्होंने कहा, "और मैं नहीं चाहती कि आप लोग ईश्वर या अच्छाई से भरोसा खोएं. दुनिया में नाइंसाफी है. ठीक है, मैं यह मानती हूं. और हो सकता है कि अच्छे लोगों को बहुत दर्द से गुजरना पड़े. लेकिन दर्द ही बदलाव का जरिया हैय"

श्वेता ने आखिर में कहा, "इसलिए अपने दिल को निगेटिविटी से न भरने दें. और प्यार से ही हीलिंग होती है. मैं प्यार के साथ खड़ी हूं. और मुझे उम्मीद है कि आप भी प्यार, ईश्वर और अच्छाई के लिए मेरे साथ खड़े होंगे."

'न्याय या सही चीज़ के लिए लड़ना मना नहीं है'

श्वेता कीर्ति सिंह ने अपने वीडियो मैसेज को पोस्ट करने के साथ कैप्शन में लिखा है, “मैं फिर से कह रहा हूं कि न्याय या सही चीज़ के लिए लड़ना मना नहीं है... मैं बस इतना कह रही हूं कि यह काम प्यार की भावना से करें, बदले की भावना से नहीं.”

2020 की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 'किसी गड़बड़ी' से इंकार

नए दावों के उलट, जून 2020 में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तीन डॉक्टरों ने दी थी, लेकिन फाइनल रिपोर्ट पर पांच डॉक्टरों ने साइन किए थे. रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर की मौत में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी. रिपोर्ट में कहा गया, "सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर स्ट्रगल के कोई निशान या बाहरी चोटें नहीं थीं. उनके नाखून साफ थे." इसे 'साफ़ तौर पर आत्महत्या का मामला' बताया गया था. बता दें कि एक्टर 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे. वे 34 साल के थे.