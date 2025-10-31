जून 2020 में सुशांत की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद मीडिया में काफी हलचल मच गई थी और मुंबई पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कई जांचें की गईं. हालाँकि सभी एजेंसियों ने निष्कर्ष निकाला था कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी.

वहीं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक बार फिर अपने भाई की मौत के बारे में चौंकाने वाले नए दावे किए हैं. श्वेता ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनके भाई ने सुसाइड नहीं की थी बल्कि उनका मर्डर किया गया था.

बहन का दावा सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था मर्डर

पत्रकार शुभंकर मिश्रा को दिए एक लेटेस्ट इंटरव्यू में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने खुलासा किया कि एक अमेरिका की मनोवैज्ञानिक थी और दूसरी मुंबई की मनोवैज्ञानिक थे, उन दोनों ने उन्हें बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत का दो लोगों ने मर्डर किया था.

श्वेता ने कहा, "मुझे जिन लोगों ने अप्रोच किया, साइकिक, ने एक तो पहले एक यूएस की साइकिक थी...

उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मेरा भाई कौन है, या कुछ भी वह हमारे बारे में नहीं जानती थी. वह अमेरिकी थी, राइट? वो बोलती है, उसका मर्डर हुआ है. दो लोग आए थे."

श्वेता ने आगे कहा,"फिर एक और साइकिक बॉम्बे की थी और वो भी मुझ तक पहुंचीं. मुझे नहीं पता था उनके बारे में कुछ भी, और वह सब.

और उसने बिल्कुल वही बात बताई जो गॉडमदर ने बताई थी. आप बताएं, कैसे मैच करेगा ये दोनों चीज? उन्होन बोला कि दो लोग आए थे जो उसका मर्डर करके गए हैं."

श्वेता ने कहा कि उन्हें साइकिक ने बताया था किसी को उनके भाई की लाइफ में प्लांट किया गया था. ताकि उसे तोड़ा जा सके.

श्वेता ने आगे खुलासा किया कि उनकी दीदी को भी एक कॉल आया था और उन्हें बताया गया था कि उनका भाई मार्च के बाद सर्वाइव नहीं कप पाएगा क्योंकि उस पर ब्लैक मैजिक चल रहा है.

हम बहुत साइंटिफिक और एजुकेटेड फैमिली से हैं तो हमने उस पर विश्वास नहीं किया.

वहीं श्वेता ने ये भी कहा कि वे रिया को टारगेट नहीं करना चाहती हैं. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता चला था कि वो उनके भाई के तकिये के नीचे ब्लैक स्टोन रखती थीं.

सीबीआई रिपोर्ट में गड़बड़ी की संभावना से इनकार

सुशांत सिंह राजपूत की बहन द्वारा किए गए इन नए दावों के बावजूद, सीबीआई की आधिकारिक क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती या किसी और ने "अवैध रूप से बंधक बनाया, धमकाया या आत्महत्या के लिए उकसाया." एजेंसी को इस बात का भी कोई संकेत नहीं मिला कि रिया ने उनके पैसों का गबन किया था, बल्कि यह भी कहा गया कि सुशांत उन्हें "फैमिली" मानते थे, हालांकि, अभिनेता के परिवार ने इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया है.