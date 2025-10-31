

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अचानक से चले जाने से हर कोई चौंक गया था. सुशांत 14 जून 2020 को अपने मुंबई वाले घर में मृत पाए गए थे. इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया था. इसी साल सीबीआई ने सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है. रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और पैसे निकालने का आरोप लगा था.अब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भाई की मौत को लेकर खुलासे किए हैं.श्वेता ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि सुशांत को दो लोगों ने मारा है और कहा है कि मेरे भाई ने सुसाइड नहीं किया था.

शुभांकर मिश्रा को दिए इंटरव्यू में श्वेता ने अपने भाई सुशांत की मौत को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने इस पर कहा- 'आत्महत्या कैसे हो सकती है? जो फैन था और जो बेड था उसमें डिस्टेंस ही इतना नहीं था कि कोई इंसान अपना पैर या वहां पर लटक सके. डिस्टेंस ही नहीं था.अगर आपको सुसाइड करना है तो आप स्टूल का इस्तेमाल करेंगे ना.स्टूल पर चढ़ेंगे, उसको टाई करेंगे किसी भी चीज या दुपट्टे से. वहां पर स्टूल जैसा कुछ नहीं था.'

गले पर दुपट्टे का निशान नहीं था

श्वेता ने आगे कहा- 'मैंने दीदी से जो पहली चीज पूछी थी वो ये ही था. मेरे दिमाग में आया कि दीदी स्टूल कहां है? कौन सा स्टूल यूज किया उसने टाई करने के लिए दुपट्टा?अगर आप उनका निशान भी देखोगे ना वो दुपट्टे का निशान ही नहीं है. लाइक जो चीज उसने यूज की वो कपड़े का निशान ही नहीं है.एक चेन टाइप का निशान है. फिर आप बताओ फिर देश की सारी एजेंसी सारे लोगों के इमोशंस अभी भी हर साल जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करता है.'

कई लोगों से की मुलाकात

श्वेता ने कहा- 'हम लोगों ने कितना मेहनत करके सीबीआई को बुलाया. हमने ट्राई किया ना उन पर पूरा फेथ भी है. फिर क्या लगता है क्यों नहीं निकला? ऐसा क्या था? क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा ये बात. मैंने अलग-अलग लोगों से मुलाकात की, इस घटना से जुड़े.कई लोग मुझे बाद में मिले, कई एक्टर्स मिले.'

