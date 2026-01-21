बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में बसा हुआ है. 14 जून 2020 को 34 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था लेकिन उनकी यादें और उनका व्यक्तित्व आज भी फैंस के बीच जिंदा हैं.

बर्थ एनिवर्सरी पर बहन का इमोशनल पोस्ट

सुशांत की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने अपने भाई के लिए प्यार और उसके व्यक्तित्व की खास बातों को शब्दों में उतारा. श्वेता ने लिखा, 'सुशांत हर समय मेरे साथ हैं, हर सांस और हर पल में.'

'वो मेरी धड़कनों का हिस्सा हैं'

श्वेता ने पोस्ट में लिखा कि लोग उनसे अक्सर पूछते हैं की 'क्या आप सुशांत को याद करती हो?' इस पर वो मुस्कुराकर कहती हैं कि सुशांत उनकी धड़कनों का हिस्सा बन गया है. वो हर पल अपने दिल की धड़कनों में उसे सुनती हैं और हर दुआ, हर मुस्कान और हर खामोशी में उसे महसूस करती हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वो हर दिन थोड़ा-थोड़ा सुशांत जैसी बनती जा रही हैं.

एक रोशनी की तरह आज भी मौजूद हैं सुशांत

श्वेता ने आगे लिखा कि भले ही सुशांत शारीरिक रूप से आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन वो एक रोशनी की तरह मौजूद हैं. जो लोगों को रास्ता और प्रेरणा देती है. उनका दिल सोने जैसा था और उनकी आत्मा हमेशा जिज्ञासु, दयालु, निडर और रोशन रही. उनके व्यक्तित्व ने एक ऐसी ऊर्जा छोड़ी है जो लाखों लोगों को प्रेरित करती है.

एक्टर नहीं एक सोच थे सुशांत

श्वेता ने लिखा कि सुशांत सिर्फ एक्टर नहीं थे बल्कि वो खोज करने वाले, सोचने वाले, सपने देखने वाले और पूरी दुनिया से प्यार करने वाले इंसान थे. उन्होंने लोगों को बड़े सपने देखने, सवाल पूछने, सीमाओं से आगे बढ़ने और जिंदगी को साहस के साथ जीने की सीख दी. अपने 'सोना से भाई' के लिए प्यार जताते हुए श्वेता ने कहा कि सुशांत सिर्फ यादें नहीं छोड़ गए बल्कि एक खास ऊर्जा और मार्गदर्शन भी छोड़ गए हैं जो लोगों को हमेशा सही दिशा दिखाता रहेगा.