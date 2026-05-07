हिंदी सिनेमा में हमेशा से समाज से जुडे़ मुद्दों को फिल्मों के जरिए दिखाया गया है. इसी बीच कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'दुकान' सरोगेसी जैसे गंभीर और सेंसिटिव मुद्दों पर अधाारित है.

जापान के बड़े फिल्म फेस्टिवल में हुई स्क्रीनिंग

खास बात ये है कि फिल्म का प्रीमियर जापान के मशहूर 'चौथे योकोहामा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल' में किया गया. 2 मई को रेड कार्पेट इवेंट के साथ इस फिल्म की शुरुआत हुई और कुछ दिन बाद 4 मई को 'बेट्टी एंड डेक थिएटर' में इसकी ऑफिशियल स्क्रीनिंग रखी गई. स्क्रीनिंग के बाद दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और फिल्म की खूब तारीफ की.

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डायरेक्टर ने शेयर किया अपना अनुभव

फिल्म के डायरेक्टर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा, 'जापानी दर्शकों का प्यार पाना हमारे लिए एक यादगार सफर रहा है यह एक मशहूर फेस्टिवल है और यहां जाना ही अपने आप में एक बड़ी सफलता है.'

फिल्म के डायरेक्टर 'सिद्धार्थ सिंह' और 'गरिमा वाहल' ने डॉयरेकट किया है. उन्होंने फिल्म को लेकर बताया कि सरोगेसी की कहानी उनके दिल के करीब क्यों है. उन्होंने कहा, 'एक लेखक के तौर पर हम भी अपनी स्क्रिप्ट को एक बच्चे की तरह पालते हैं, लेकिन आखिर में उसे किसी और के हवाले करना पड़ता है. इसी भावनात्मक समानता ने हमें 'दुकान' बनाने के लिए प्रेरित किया.'

गुजरात की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म

फिल्म की कहानी जैस्मीन यानी (मोनिका पंवार) के आसपास घूमती है, जो सरोगेसी के जरिए निःसंतान जोड़ों की मदद करती है लेकिन बाद में भावनात्मक संघर्ष से गुजरती है.

गुजरात की जमीनी हकीकत पर आधारित फिल्म में 'मोनिका पंवार', 'सिकंदर खेर', 'सोहम मजूमदार', और 'मोनाली ठाकुर' मुख्य किरदारों में नजर आएंगे. साथ ही में एक्टर व्रजेश हिरजी ने भी इसमें खास भूमिका कैमियो निभाया है. फिल्म का प्रोडक्शन 'वेवबैंड प्रोडक्शंस' और 'कलमकार पिक्चर प्रोडक्शंस' के तहत किया गया है. अनिर्बान चटर्जी की सिनेमैटोग्राफी और श्रेयस पुराणिक का संगीत फिल्म को भावनाओं को और असरदार बनाता है.

मनोरंजन के साथ देता है खास संदेश

‘दुकान’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सरोगेसी की दुनिया के उन पहलुओं को दिखाती है, जिनके बारे में लोग कम बात करते हैं. फिल्म मनोरंजन के साथ एक गहरा संदेश भी देती है.

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