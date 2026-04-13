हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सच में भगवान राम जैसे दिख रहे थे', 'रामायण' के सेट पर रणबीर कपूर को देखकर हैरान हो गई थीं सुरभि दास

'सच में भगवान राम जैसे दिख रहे थे', 'रामायण' के सेट पर रणबीर कपूर को देखकर हैरान हो गई थीं सुरभि दास

रामायण में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर को लेकर सुरभि दास का बयान चर्चा में है. उन्होंने एक इंटरव्यू में उनकी जमकर तारीफ करते हुए उनके एनर्जी को लेकर खुलकर बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Apr 2026 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. इस मेगा बजट फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे लेकर दर्शकों के बीच बहुत उत्सुकता है. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक सामने आने के बाद कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की, तो कुछ ने उन्हें इस किरदार के लिए सही नहीं माना. इसी बीच फिल्म में काम कर रहीं एक्ट्रेस सुरभि दास ने रणबीर कपूर को लेकर एक बयान दिया है, जो चर्चा में आ गया है.

अपने किरदार में डूबे रहते थे रणबीर

मिड डे से बात करते हुए सुरभि दास बताया, 'रामायण जैसी फिल्म में काम करना उनके लिए एक बड़ा मौका है. जब भी रणबीर कपूर सेट पर आते थे, तो वो सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि पूरी तरह भगवान राम के रूप में नजर आते थे. जब मैंने उन्हें पहली बार देखा, तो मेरे मन में यही आया कि ये सच में भगवान राम जैसे दिख रहे थे. वो हर सीन में पूरी तरह अपने किरदार में डूबे रहते थे और उनकी यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है. कई बार तो कैमरा बंद होने के बाद भी रणबीर उसी अंदाज में रहते थे.'

साई पल्लवी की भी तारीफ की 

सुरभि ने आगे कहा, 'भगवान राम का किरदार निभाने के लिए सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि शांति, गरिमा और एनर्जी की जरूरत होती है, जो रणबीर कपूर में दिखाई देती है. उनके अंदर एक अलग ही औरा और एनर्जी थी, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी. इसके अलावा उन्होंने साई पल्लवी की भी तारीफ करते हुए कहा कि वो बिना ज्यादा मेकअप के भी बहुत सुंदर और सिंपल नजर आती हैं, जो उनके किरदार को और असली बनाता है.'

इस साल रिलीज होगी फिल्म 

बता दें, नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है. फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा साई पल्लवी, सनी देओल, यश, रवि दुबे और अरुण गोविल जैसे किरदार नजर आएंगे. लॉस एंजेलिस में फिल्म के टीजर लॉन्च में रणबीर कपूर ने बताया था कि शुरुआत में वो इस रोल को लेकर घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें लगा कि वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इसके लिए हां कर दी. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी, जिसका पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगा.

और पढ़ें
Published at : 13 Apr 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Nitesh Tiwari :Ramayana Surabhi Das
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'सच में भगवान राम जैसे दिख रहे थे', 'रामायण' के सेट पर रणबीर कपूर को देखकर हैरान हो गई थीं सुरभि दास
'सच में भगवान राम जैसे दिख रहे थे', 'रामायण' के सेट पर रणबीर कपूर को देखकर हैरान हो गई थीं सुरभि दास
बॉलीवुड
मुस्लिम पति फरमान को छोड़कर भाई गई थीं महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा? वायरल वीडियो की सच्चाई आई सामने
मुस्लिम पति फरमान को छोड़कर भाई गई थीं महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा? वायरल वीडियो की सच्चाई आई सामने
बॉलीवुड
Asha Bhosle Funeral Highlight: आशा भोसले का हुआ अंतिम संस्कार, सेलेब्स ने दी भावुक श्रद्धांजलि
आशा भोसले का हुआ अंतिम संस्कार, सेलेब्स ने दी भावुक श्रद्धांजलि
बॉलीवुड
Asha Bhosle Funeral LIVE: आशा भोसले का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, पंचतत्व में हुईं विलीन, सेलेब्स हुए भावुक
लाइव: आशा भोसले का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, पंचतत्व में हुईं विलीन
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: होर्मुज की लड़ाई ईरान से चीन पर आई, क्या बीजिंग से युद्ध लड़ेगा अमेरिका, आखिर क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप?
होर्मुज की लड़ाई ईरान से चीन पर आई, क्या बीजिंग से युद्ध लड़ेगा अमेरिका, आखिर क्या चाहते हैं ट्रंप?
बिहार
नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले भावुक हुए जीतन राम मांझी, कहा- 'आपके इस ख्वाब ने…'
नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले भावुक हुए जीतन राम मांझी, कहा- 'आपके इस ख्वाब ने…'
इंडिया
बंगाल में SIR अलग क्यों? जस्टिस बागची ने EC से पूछे तीखे सवाल- जीत का मार्जिन 2 प्रतिशत, 15 प्रतिशत का वोट ही नहीं तो...
बंगाल में SIR अलग क्यों? जस्टिस बागची ने EC से पूछे तीखे सवाल- जीत का मार्जिन 2 प्रतिशत, 15 प्रतिशत का वोट ही नहीं तो...
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
Results
Board Results 2026 Live: यूपी बोर्ड, सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड के नतीजे किस दिन आएंगे, यहां जानें पूरी जानकारी
यूपी बोर्ड, सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड के नतीजे किस दिन आएंगे, यहां जानें पूरी जानकारी
विश्व
US Iran War: ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, यूएस-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप
ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, US-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा में प्रदर्शन और हिंसा के बीच सड़क पर उतरा प्रशासन, कमिश्नर और डीएम ने लिया हालात का जायजा
नोएडा में प्रदर्शन और हिंसा के बीच सड़क पर उतरा प्रशासन, कमिश्नर और डीएम ने लिया हालात का जायजा
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget