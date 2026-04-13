'सच में भगवान राम जैसे दिख रहे थे', 'रामायण' के सेट पर रणबीर कपूर को देखकर हैरान हो गई थीं सुरभि दास

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. इस मेगा बजट फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे लेकर दर्शकों के बीच बहुत उत्सुकता है. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक सामने आने के बाद कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की, तो कुछ ने उन्हें इस किरदार के लिए सही नहीं माना. इसी बीच फिल्म में काम कर रहीं एक्ट्रेस सुरभि दास ने रणबीर कपूर को लेकर एक बयान दिया है, जो चर्चा में आ गया है.

अपने किरदार में डूबे रहते थे रणबीर

मिड डे से बात करते हुए सुरभि दास बताया, 'रामायण जैसी फिल्म में काम करना उनके लिए एक बड़ा मौका है. जब भी रणबीर कपूर सेट पर आते थे, तो वो सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि पूरी तरह भगवान राम के रूप में नजर आते थे. जब मैंने उन्हें पहली बार देखा, तो मेरे मन में यही आया कि ये सच में भगवान राम जैसे दिख रहे थे. वो हर सीन में पूरी तरह अपने किरदार में डूबे रहते थे और उनकी यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है. कई बार तो कैमरा बंद होने के बाद भी रणबीर उसी अंदाज में रहते थे.'

साई पल्लवी की भी तारीफ की

सुरभि ने आगे कहा, 'भगवान राम का किरदार निभाने के लिए सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि शांति, गरिमा और एनर्जी की जरूरत होती है, जो रणबीर कपूर में दिखाई देती है. उनके अंदर एक अलग ही औरा और एनर्जी थी, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी. इसके अलावा उन्होंने साई पल्लवी की भी तारीफ करते हुए कहा कि वो बिना ज्यादा मेकअप के भी बहुत सुंदर और सिंपल नजर आती हैं, जो उनके किरदार को और असली बनाता है.'

इस साल रिलीज होगी फिल्म

बता दें, नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है. फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा साई पल्लवी, सनी देओल, यश, रवि दुबे और अरुण गोविल जैसे किरदार नजर आएंगे. लॉस एंजेलिस में फिल्म के टीजर लॉन्च में रणबीर कपूर ने बताया था कि शुरुआत में वो इस रोल को लेकर घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें लगा कि वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इसके लिए हां कर दी. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी, जिसका पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगा.