फिल्म निर्माता- निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को दिसंबर 2025 में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद शुक्रवार यानी आज इस मामले की सुनवाई हुई है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेताम्बरी सोनी भट्ट को राहत देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है. तो वहीं निर्देशक विक्रम भट्ट को अभी भी जेल में ही रहने के आदेश दिए हैं.

जेल में रहेंगे विक्रम भट्ट

विक्रम भट्ट और श्वेताम्बरी की गिरफ्तारी 7 दिसंबर को कथित धोखाधड़ी के मामले में हुई थी. ये मामला 30 करोड़ की धोखाधड़ी का है. गिरफ्तारी के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने श्वेताम्बरी को अंतरिम जमानत दी है. तो वहीं विक्रम भट्ट फिलहाल जेल में ही रहेंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होने वाली है. तब हो सकता है कि विक्रम को भी जमानत मिल जाए.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि विक्रम भट्ट और उनक पत्नी श्वेताम्बरी सोनी भट्ट उदयपुर की सेंट्रल जेल में 7 दिसंबर से बंद थे. दरअसल अजय मुरदिया नाम के एक शख्स ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. इस शिकायत में अजय ने आरोप लगाया कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी ने उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी की बायोपिक में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा के इंवेस्टमेंट के लिए कहा था और उनसे अच्छे- खासे मुनाफे के बारे में भी कहा था. लेकिन निर्देशक ने ना बायोपिक बनाई और ना ही इस पर कोई बात हुई. ऐसे में अजय ने कपल के ऊपर राजस्थान में केस दर्ज किया. जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को मुंबई से गिरफ्तार किया.

आपको बता दें कि विक्रम भट्ट एक फिल्म निर्माता- निर्देशक हैं. वो महेश भट्ट के छोटे भाई हैं. विक्रम ने कई कल्ट हॉरर फिल्में जैसे 'राज', 'राज 3', '1920', 'हॉन्टेड थ्रीडी' बनाई हैं.