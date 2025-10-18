'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं और इस रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर औसत परफॉर्म किया है. इसकी टिकट खिड़की पर टक्कर 'कांतारा: चैप्टर 1' से हुई थी, लेकिन इसकी तुलना इस मैग्नम ऑप्स से नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों ही जॉनर, बजट और रिलीज के मामले में बिल्कुल अलग हैं. इसी के साथ जहां 'कांतारा: चैप्टर 1' ने छप्परफाड़ कमाई कर ली है. 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद भी अपना बजट वसूल नहीं कर पाई है. चलिए यहां जानते हैं 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज के 16वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे कितना कलेक्शन किया है?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने 16वें दिन कितनी की कमाई?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई है. शशांक खेतान निर्देशित रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ ने अहम रोल प्ले किया है. हालांकि ना तो इस फिल्म का कहानी ना ही फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस दर्शकों को इम्प्रेस कर पाई है. इसीलिए ओपनिंग वीकेंड के बाद ही फिल्म पटरी से उतर गई और तीसरे हफ्ते में पहुंचते-पहुंचते तो अब ये बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह ढीली पड चुकी है. हालांकि ये 'कांतारा: चैप्टर 1' से तगड़े मुकाबले के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है और करोड़ों में ही कलेक्शन कर रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 9.25 करोड़ से खाता खोलने वाली 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले हफ्ते में 41.1 करोड़ रूपये जोड़े थे. वहीं दूसरे हफ्ते में इसने 65.94 फीसदी की गिरावट के साथ महज 14 करोड़ का ही कलेक्शन किया.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज के 16वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 1 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ वरुण धवन स्टारर फिल्म की 16 दिनों की कुल कमाई अब 56.10 करोड़ रुपये हो गई है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बजट वसूलने से कितनी दूर?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज के 16 दिनों में 56 करोड़ से ज्यादा की नेट कमाई कर रही है. वैसे फिल्म की लागत 60 से 70 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यानी अभी इसे अपनी लागत वसूलने के लिए कई करोड़ और कमाने की जरूरत है. अगर दीवाली वीकेंड पर फिल्म की कमाई में तेजी आती है तो ममुकिन है ये अपना बजट वसूल कर ले. देखने वाली बात होगी कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' तीसरे शनिवार और तीसरे रविवार को कितना कलेक्शन कर पाती है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पैकअप कराने आ रही 'थामा'!

वहीं 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' रिलीज हो रही है. ऐसे में पहले से 'कांतारा चैप्टर 1' की वजह से नुकसान झेल रही 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को 'थामा' के आने से बड़ा झटका लग सकता है और इसका बॉक्स ऑफिस पर से ही खेल खत्म हो सकता है. यानी इसके पास जोर दिखाने के दिए दो ही दिन का वक्त बचा है.