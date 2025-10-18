हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड SSKTK BO Day 16: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे डटी हुई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की हालत, जानें- बजट वसूलने से है कितनी दूर

 SSKTK BO Day 16: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे डटी हुई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की हालत, जानें- बजट वसूलने से है कितनी दूर

 SSKTK BO Day 16:'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. हालांकि ये फिल्म 16 दिन बाद भी अपना बजट वसूल नहीं कर पाई है लेकिन से करोड़ों में ही कमाई कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 18 Oct 2025 06:48 AM (IST)
Preferred Sources

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं और इस रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर औसत परफॉर्म किया है. इसकी टिकट खिड़की पर टक्कर 'कांतारा: चैप्टर 1' से हुई थी, लेकिन इसकी तुलना इस मैग्नम ऑप्स से नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों ही जॉनर, बजट और रिलीज के मामले में बिल्कुल अलग हैं. इसी के साथ जहां 'कांतारा: चैप्टर 1' ने छप्परफाड़ कमाई कर ली है. 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'  रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद भी अपना बजट वसूल नहीं कर पाई है. चलिए यहां जानते हैं 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज के 16वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे कितना कलेक्शन किया है?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने 16वें दिन कितनी की कमाई?
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई है. शशांक खेतान निर्देशित रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ ने अहम रोल प्ले किया है. हालांकि ना तो इस फिल्म का कहानी ना ही फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस दर्शकों को इम्प्रेस कर पाई है. इसीलिए ओपनिंग वीकेंड के बाद ही फिल्म पटरी से उतर गई और तीसरे हफ्ते में पहुंचते-पहुंचते तो अब ये बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह ढीली पड चुकी है. हालांकि ये 'कांतारा: चैप्टर 1' से तगड़े मुकाबले के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है और करोड़ों में ही कलेक्शन कर रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 9.25 करोड़ से खाता खोलने वाली 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले हफ्ते में 41.1 करोड़ रूपये जोड़े थे. वहीं दूसरे हफ्ते में इसने 65.94 फीसदी की गिरावट के साथ महज 14 करोड़ का ही कलेक्शन किया.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज के 16वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 1 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ वरुण धवन स्टारर फिल्म की 16 दिनों की कुल कमाई अब 56.10 करोड़ रुपये हो गई है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बजट वसूलने से कितनी दूर?
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज के 16 दिनों में 56 करोड़ से ज्यादा की नेट कमाई कर रही है. वैसे फिल्म की लागत 60 से 70 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यानी अभी इसे अपनी लागत वसूलने के लिए कई करोड़ और कमाने की जरूरत है. अगर दीवाली वीकेंड पर फिल्म की कमाई में तेजी आती है तो ममुकिन है ये अपना बजट वसूल कर ले. देखने वाली बात होगी कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' तीसरे शनिवार और तीसरे रविवार को कितना कलेक्शन कर पाती है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पैकअप कराने आ रही 'थामा'!
वहीं 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' रिलीज हो रही है. ऐसे में पहले से 'कांतारा चैप्टर 1' की वजह से नुकसान झेल रही 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को 'थामा' के आने से बड़ा झटका लग सकता है और इसका बॉक्स ऑफिस पर से ही खेल खत्म हो सकता है. यानी इसके पास जोर दिखाने के दिए दो ही दिन का वक्त बचा है.

 

और पढ़ें
Published at : 18 Oct 2025 06:47 AM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Varun Dhawan Sunny Sunskari Ki Tulsi Kumari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Viral Video: रील का जानलेवा जुनून, झरने में डूबा युवक, दोस्त बनाते रहे वीडियो
DIG के घर में 'नोट फैक्ट्री' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, यहां देखें तस्वीरें
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
हेल्थ
Kids Health during Diwali: पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
शिक्षा
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget