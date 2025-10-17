हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड SSKTK BO Day 15: तीसरे थर्सडे लाखो में सिमटी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', लेकिन बनने वाली है साल की चौथी सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म

 SSKTK BO Day 15: तीसरे थर्सडे लाखो में सिमटी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', लेकिन बनने वाली है साल की चौथी सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म

 SSKTK BO Day 15: शशांक खेतान निर्देशित सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कमाई में तीसरे गुरुवार जबरदस्त गिरावट आई और ये लाखों में सिमट गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Oct 2025 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

‘कांतारा चैप्टर 1’ का बॉक्स ऑफिस पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से मुकाबला था, लेकिन टक्कर साफ तौर पर एकतरफा थी. ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने वरुण धवन स्टारर मूवी को पीछे छोड़ दिया है. वहीं दो हफ्ते पूरे कर चुकी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए स्ट्रगल कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने 15वें दिन कितना कलेक्शन किया है?
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस पर अब हिसाब-किताब पूरी तरह गड़बड़ा चुका है. इस रोमांटिक -कॉमेडी ड्रामा से उम्मीद थी कि ये टिकट खिड़की पर धुआंधार परफॉर्म करेगी लेकिन ओपनिंग वीकेंड के बाद ये पटरी से ऐसी उतरी कि फिर ये रफ्तार नहीं बढ़ा पाई. ये फिल्म 15वें दिन तो लाखों में ही सिमट गई.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये के साथ अच्छी शुरुआत की थी. इसके बाद इसने पहले हफ्ते में 41.1 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 9वें दिन 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने 2.25 करोड़, 10वें दिन 3.5 करोड़, 11वें दिन 3.5 करोड़, 12वें दिन 1.25 करोड़, 13वें दिन 1.5 करोड़ और 14वें दिन 1 करोड़ का कलेक्शन किया था.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज के 15वें दिन 90 लाख का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की 15 दिनों की कुल कमाई अब 55 करोड़ रुपये हो गई है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का 15वें दिन बंटाधार हो गया और इसका कलेक्शन लाखों में सिमट गया. हालांकि ये परम सुंदरी के 54.85 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़कर जहां साल की 5वीं सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म बन चुकी है तो वहीं अब ये कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक मेट्रो इन दिनों के 56.3 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात देने वाली है. उम्मीद है कि तीसरे शुक्रवार को फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर लेगी और इसी के साथ साल की चौथी सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म बन जाएगी.

2025 में रिलीज़ हुई सभी रोमांटिक बॉलीवुड फ़िल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (भारत में कुल) 

  • सैयारा- 337.69 करोड़
  • भूल चूक माफ-74.81 करोड़
  • मेट्रो इन दिनों- 56.3 करोड़
  • सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी-55 करोड़
  • परम सुंदरी- 54.85 करोड़
  • धड़क 2-24.24 करोड़
  • मेरे हसबैंड की बीवी- 12.25 करोड़
  • लवयापा- 7.69 करोड़
  • आज़ाद- 7.61 करोड़
Published at : 17 Oct 2025 06:50 AM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Varun Dhawan Sunny Sunskari Ki Tulsi Kumari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget