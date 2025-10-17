‘कांतारा चैप्टर 1’ का बॉक्स ऑफिस पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से मुकाबला था, लेकिन टक्कर साफ तौर पर एकतरफा थी. ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने वरुण धवन स्टारर मूवी को पीछे छोड़ दिया है. वहीं दो हफ्ते पूरे कर चुकी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए स्ट्रगल कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने 15वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस पर अब हिसाब-किताब पूरी तरह गड़बड़ा चुका है. इस रोमांटिक -कॉमेडी ड्रामा से उम्मीद थी कि ये टिकट खिड़की पर धुआंधार परफॉर्म करेगी लेकिन ओपनिंग वीकेंड के बाद ये पटरी से ऐसी उतरी कि फिर ये रफ्तार नहीं बढ़ा पाई. ये फिल्म 15वें दिन तो लाखों में ही सिमट गई.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये के साथ अच्छी शुरुआत की थी. इसके बाद इसने पहले हफ्ते में 41.1 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 9वें दिन 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने 2.25 करोड़, 10वें दिन 3.5 करोड़, 11वें दिन 3.5 करोड़, 12वें दिन 1.25 करोड़, 13वें दिन 1.5 करोड़ और 14वें दिन 1 करोड़ का कलेक्शन किया था.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज के 15वें दिन 90 लाख का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की 15 दिनों की कुल कमाई अब 55 करोड़ रुपये हो गई है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बनाने वाली है ये रिकॉर्ड

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का 15वें दिन बंटाधार हो गया और इसका कलेक्शन लाखों में सिमट गया. हालांकि ये परम सुंदरी के 54.85 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़कर जहां साल की 5वीं सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म बन चुकी है तो वहीं अब ये कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक मेट्रो इन दिनों के 56.3 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात देने वाली है. उम्मीद है कि तीसरे शुक्रवार को फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर लेगी और इसी के साथ साल की चौथी सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म बन जाएगी.

2025 में रिलीज़ हुई सभी रोमांटिक बॉलीवुड फ़िल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (भारत में कुल)