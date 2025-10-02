वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा स्टारर फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ थिएटर में रिलीज हो चुकी है. वहीं रिलीज से पहली रात मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें स्टारकास्ट के अलावा कई बॉलीवुड स्टार्स ने शिरकत की. सोशल मीडिया पर स्क्रीनिंग के कई वीडियोज सामने आए. जिसमें से एक में जाह्नवी कपूर अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ दिखी.

बॉयफ्रेंड संग जाह्नवी ने देखी फिल्म

जाह्नवी कपूर पिछले कई सालों से शिखर पहाड़िया संग रिलेशनशिप में हैं. दोनों कभी इसपर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन शादियों और इवेंट्स में जाह्नवी हमेशा शिखर के साथ ही नजर आती हैं. अब ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की स्क्रीनिंग में भी शिखर अपनी लेडी लेव को सपोर्ट करने पहुंचे. दोनों का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें कपल फिल्म खत्म होने के बाद थिएटर से बार निकलता दिखा. हालांकि इन्होंने पैप्स को एकसाथ कोई पोज नहीं दिया.

View this post on Instagram A post shared by Deepak Yadav (@deepakyadav___)

वाइफ के साथ पहुंचे थे वरुण धवन

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की स्क्रीनिंग में वरुण धवन अपनी वाइफ नताशा दलाल के साथ पहुंचे थे. दोनों इस दौरान स्टाइलिश लुक में दिखे. कपल ने पैपराजी को कई सारे पोज भी दिए. वहीं मनीष पॉल भी इस स्क्रीनिंग में वाइफ और बच्चों के साथ नजर आए. बता दें कि फिल्म आज यानि 2 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर रिलीज हो चुकी है.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में वरुण धवन के अलावा सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल जैसे स्टार्स भी अहम किरदार में हैं. ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. जिसकी कहानी बहुत मजेदार है. फिल्म को अभी तक दर्शकों का अच्छा रिव्यू मिल रहा है. बता दें कि इससे पहले वरुण धवन और जाह्नवी कपूर एकसाथ फिल्म ‘बवाल’ में काम कर चुके हैं. इसमें दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आई थी.

ये भी पढ़ें -

Durga Puja: पंडाल में ‘राम-सीता’ के बेटियां ने किया झगड़ा, तो रानी मुखर्जी ने यूं लडाया लाड, यूजर्स बोले- ‘दुर्गा आ गई है’