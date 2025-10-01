करण जौहर एक और फिल्म लेकर वापस आ गए हैं. उनकी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी सिनेमाघरों पर 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म में वरुण धवन के साथ जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म को शशांक खैतान ने डायरेक्ट किया है और ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म को लेकर फैंस में बहुत एक्साइटमेंट हैं. फिल्म का पहला रिव्य भी सामने आ गया है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को लेकर काफी एक्साइटमेंट है. फिल्म को लेकर लंबे समय से बज बना हुआ है. इस फिल्म में दूसरी बार वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी नजर आई है. फिल्म को लेकर मिक्स रिव्यू सामने आए हैं.

कैसी है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

एनालिस्ट उमैर संधु ने सोशल मीडिया पर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का पहला रिव्यू शेयर किया है. उन्होंने लिखा- 'पुरानी वाइन को नहीं बोतल में उतारा गया है. हम वो ही थकी हुई सेम रोमांटिक स्टोरी लैविश गानों और डायलॉग्स के साथ देखकर थक गए हैं. हर हफ्ते जाह्नवी कपूर की फिल्म आ रही है. इसे स्किप करें.' उन्होंने फिल्म को 2 स्टार दिए हैं. ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

First Review #SunnySanskariKiTulsiKumari ! Old wine in a new bottle. We are fucking tired same romantic story with lavish songs & cringe Dialogues. Every week #JanhviKapoor film is coming simply WTF. Skip it.



🌟🌟 pic.twitter.com/Zx3VjzfEmJ — Umair Sandhu (@UmairSandu) September 29, 2025

एडवांस बुकिंग में नहीं दिखा दम

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बॉक्स ऑफिस पर भी कोई कमाल नहीं दिखाने वाली है. फिल्म की पहले दिन की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट सामने आई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अब तक ब्लॉक सीट्स के साथ 2.53 करोड़ की ही कमाई की है. एडवांस बुकिंग से ये कमाई बहुत ज्यादा कम है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा.

बता दें हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी पहले दिन मुश्किल से 10 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी. अगर एडवांस बुकिंग ऐसी ही रही तो ये आंकड़ा भी पार कर पाना मुश्किल है.

ये भी पढ़ें: 'उड़ने की आशा' की शैली की 10 तस्वीरें, 21 की उम्र में ग्लैमर में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को देती हैं मात