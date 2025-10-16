हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSSKTK BO Day 14: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन, जानें- 14 दिनों का कलेक्शन

SSKTK BO Day 14: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन, जानें- 14 दिनों का कलेक्शन

SSKTK BO Day 14: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी अब बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ी रही है. इस फिल्म की कमाई में हर दिन गिरावट आ रही है. दूसरे बुधवार को इस फिल्म ने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Oct 2025 07:01 AM (IST)
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. फिल्म की शुरुआत ठीक रही और इसने ओपनिंग वीकेंड पर भी ठीक ठाक कमाई की लेकिन फिर दूसरे हफ्ते से ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए स्ट्रगल कर रही है. वहीं दूसरे हफ्ते में तो इसकी कमाई में हर दिन गिरावट दर्ज की गई है. चलिए यहां जानते हैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने 14वें दिन कितनी की कमाई? 
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को सिनेमाघरों में रिलीज हुए दूसरा हफ़्ता भी पूरा होने वाला है और अब इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है. ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाई. बता दें कि वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर इस फिल्म ने अपने शुरुआती हफ़्ते में 41.1 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी, लेकिन दूसरे हफ़्ते में इसमें भारी गिरावट आई है. जहां इसने 9वें दिन 2.25 करोड़ कमाए तो 10वें दिन इसका कलेक्शन 3.5 करोड़ रहा. वहीं 11वें दिन फिल्म ने 3.35 करोड़, 12वें दिन 1.25 करोड़ और 13वें दिन 1.5 करोड़ का कलेक्शन किया.

  • वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 1 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के 14 दिनों का कुल कलेक्शन अब 54.10 करोड़ रुपये हो गया है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी क्या वसूल पाएगी बजट? 
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को सिनेमाघरों में रिलीज हुए लगभग दो हफ्ते पूरे हो गए हैं. इस दौरान इस फिल्म ने 54.10 करोड़ ही कमाए हैं. बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शशांक खेतान निर्देशित ये फिल्म 80 करोड़ के बजट में बनी है और रिलीज के 14 दिन बाद भी ये अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई है. वहीं ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ चुकी है इस हाल में इसके लिए अपना बजट वसूलना नामुमकिन हो गया है. फिलहाल देखने वाली बात होगी कि तीसरे वीकेंड पर इस फिल्म की कमाई में तेजी आती है या नहीं.

 

 

Published at : 16 Oct 2025 07:01 AM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Varun Dhawan Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
