वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को बॉक्स ऑफिस पर कई नई रिलीज फिल्मों से कड़ी टक्कर मिल रही है, इसके बावजूद ये फिल्म अब भी अच्छी कमाई कर रही है. शशांक खेतान द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक कॉमेडी ने अब एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. चलिए जानते हैं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने क्या नया रिकॉर्ड बनाया है?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने बनाया ये नया रिकॉर्ड

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 22वें दिन 48 लाख रुपये कमाए थे. इसे ‘थामा’, ‘एक दीवाने की दीवानियत’, ‘कांतारा चैप्टर 1’ और ‘जॉली एलएलबी 3’ से कड़ी टक्कर मिल रही है. इसके बावजूद, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म ने अच्छी पकड़ बनाए रखी है.

भारत में इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 66.61 करोड़ तक पहुंच गया है. ये फिल्म अब चौथे वीकेंड में एंट्री कर चुकी है और दर्शकों की संख्या में अच्छे इजाफे के साथ लग रहा है कि ये रोमांटिक कॉमेडी 70 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगी. टैक्स सहित, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर इस फिल्म की कुल कमाई 78.59 करोड़ हो गई है. फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म नई फिल्मों के बीच कब तक बॉक्स ऑफिस पर टिकी रहती है

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का वीक वाइज कलेक्शन (कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक)

पहला हफ़्ता: 44 करोड़ (8 दिन)

दूसरा हफ़्ता: 15.88 करोड़

तीसरा हफ़्ता: 6.73 करोड़

कुल: 66.61 करोड़

वरुण की बनी दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म

2025 में रिलीज़ हुई इस बॉलीवुड रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा ने भेड़िया को पीछे छोड़ दिया है. बता दें की भेड़िया का लाइफटाइम कलेक्शन 65.84 करोड़ रुपये था. यह अब कोविड के बाद बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

कोविड के बाद वरुण की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में