हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवरुण धवन के दोनों हाथ में लड्डू, रणवीर-रणबीर को भी कर देंगे पीछे, कतार में 3 बड़ी फिल्में

वरुण धवन के दोनों हाथ में लड्डू, रणवीर-रणबीर को भी कर देंगे पीछे, कतार में 3 बड़ी फिल्में

Varun Dhawan Upcoming Films: वरुण धवन के हाथ में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. इन फिल्मों के लाइनअप देख ऐसा लग रहा है कि अब वो बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ने वाले हैं. जानिए उनकी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Sep 2025 08:46 PM (IST)
Preferred Sources

आने वाले साल में वरुण धवन एक से बढ़कर एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने वाले हैं. अभिनेता के इन फिल्मों के अनाउंसमेंट के बाद फैंस का भी एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई हो गया है. फैंस समेत मेकर्स भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वरुण धवन की ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई कर लेगी. आइए जानते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में. 

बॉक्स ऑफिस पर बनेगा वरुण धवन का डंका
स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में कदम रखने वाले वरुण धवन ने अपनी हर फिल्म के साथ अपने टैलेंट और एक्टिंग स्किल्स को भी तराशा है. हर बार ही वो अपनी फिल्मों के किरदार के जरिए ऑडियंस के दिल में अपनी छाप छोड़ देते हैं. इंटेंस, कॉमेडी, हॉरर अब हर जॉनर में ही वरुण धवन परफेक्ट हो गए हैं. आने वाले समय में एक्टर कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आएंगे यहां है उन फिल्मों की लिस्ट. 

1. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
2023 में फिल्म 'बवाल' में जाह्नवी कपूर के साथ काम करने के बाद अब वरुण धवन की जोड़ी एक बार फिर जाह्नवी के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में जमने वाली है. बवाल में दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया था अब एक बार फिर फैंस दोनों को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं. बता दें, वरुण धवन की ये मल्टी स्टारर फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

इसके साथ ही ये रॉम-कॉम को लेकर काफी बज बना हुआ है. शशांक खेतान और वरुण धवन की जोड़ी ने पहले भी 'हम्प्टी शर्मा को दुल्हनिया' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' जैसी फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा है. इन फिल्मों में वरुण धवन के लवर बॉय के किरदारों को काफी पसंद किया गया और अब उम्मीद है कि अपकमिंग फिल्म में भी वरुण धवन अपने कॉमिक स्किल्स का सटीक इस्तेमाल करेंगे.
वरुण धवन के दोनों हाथ में लड्डू, रणवीर-रणबीर को भी कर देंगे पीछे, कतार में 3 बड़ी फिल्में

2. थामा
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदना की इस हॉरर-कॉमेडी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. मैडॉक यूनिवर्स ने वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' बनाई थी. इसके बाद वरुण धवन के भेड़िया का कैमियो 'स्त्री 2' में भी देखने को मिला. लेकिन 'थामा' के ट्रेलर में वरुण धवन के भेड़िया के किरदार को और भी शक्तिशाली दिखाया गया है जिससे दर्शकों की धड़कने तेज हो गई है. ट्रेलर रिलीज के बाद से ही वरुण धवन के इस पवार पैक्ड कैरेक्टर को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 

मैडॉक यूनिवर्स की फिल्म 'भेड़िया' ने तो बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटा था अब मेकर्स ये उम्मीद लगा रहे हैं कि फिल्म में वरुण धवन का ये पावरफुल कैमियो मददगार साबित हो सकता है.

वरुण धवन के इस तगड़ी कैमियो को देखने के बाद फैंस को इस बात की तसल्ली हो गई है कि बॉक्स ऑफिस पर एंटरटेनमेंट में अब कोई कमी नहीं रहेगी. वरुण धवन की एंट्री से आपको फिल्म में डबल पावरफुल भेड़िया और वैंपायर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगा. बता दें, ये फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज होगी.
वरुण धवन के दोनों हाथ में लड्डू, रणवीर-रणबीर को भी कर देंगे पीछे, कतार में 3 बड़ी फिल्में

3. बॉर्डर 2
अगले साल बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन अपनी इस देशभक्ति फिल्म से फैंस को सर्प्राइज देने आ रहे हैं. उन्हें वैसे तो कई बार कॉमिक और लवर बॉय के रोल में देखा गया है. लेकिन इस फिल्म में वरुण धवन का किरदार दर्शकों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा.

फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है. सनी देओल की हिट फिल्म 'बॉर्डर' का ये सीक्वल 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगा.

और पढ़ें
Published at : 27 Sep 2025 08:45 PM (IST)
Tags :
Varun Dhawan Border 2 Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
बॉलीवुड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
बॉलीवुड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
जनरल नॉलेज
Ladakh Statehood: पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसे लेकर लद्दाख में हो रहा बवाल
पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसे लेकर लद्दाख में हो रहा बवाल
हेल्थ
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget