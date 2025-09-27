वरुण धवन के दोनों हाथ में लड्डू, रणवीर-रणबीर को भी कर देंगे पीछे, कतार में 3 बड़ी फिल्में
Varun Dhawan Upcoming Films: वरुण धवन के हाथ में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. इन फिल्मों के लाइनअप देख ऐसा लग रहा है कि अब वो बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ने वाले हैं. जानिए उनकी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में.
आने वाले साल में वरुण धवन एक से बढ़कर एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने वाले हैं. अभिनेता के इन फिल्मों के अनाउंसमेंट के बाद फैंस का भी एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई हो गया है. फैंस समेत मेकर्स भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वरुण धवन की ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई कर लेगी. आइए जानते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में.
बॉक्स ऑफिस पर बनेगा वरुण धवन का डंका
स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में कदम रखने वाले वरुण धवन ने अपनी हर फिल्म के साथ अपने टैलेंट और एक्टिंग स्किल्स को भी तराशा है. हर बार ही वो अपनी फिल्मों के किरदार के जरिए ऑडियंस के दिल में अपनी छाप छोड़ देते हैं. इंटेंस, कॉमेडी, हॉरर अब हर जॉनर में ही वरुण धवन परफेक्ट हो गए हैं. आने वाले समय में एक्टर कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आएंगे यहां है उन फिल्मों की लिस्ट.
1. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
2023 में फिल्म 'बवाल' में जाह्नवी कपूर के साथ काम करने के बाद अब वरुण धवन की जोड़ी एक बार फिर जाह्नवी के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में जमने वाली है. बवाल में दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया था अब एक बार फिर फैंस दोनों को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं. बता दें, वरुण धवन की ये मल्टी स्टारर फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
इसके साथ ही ये रॉम-कॉम को लेकर काफी बज बना हुआ है. शशांक खेतान और वरुण धवन की जोड़ी ने पहले भी 'हम्प्टी शर्मा को दुल्हनिया' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' जैसी फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा है. इन फिल्मों में वरुण धवन के लवर बॉय के किरदारों को काफी पसंद किया गया और अब उम्मीद है कि अपकमिंग फिल्म में भी वरुण धवन अपने कॉमिक स्किल्स का सटीक इस्तेमाल करेंगे.
2. थामा
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदना की इस हॉरर-कॉमेडी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. मैडॉक यूनिवर्स ने वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' बनाई थी. इसके बाद वरुण धवन के भेड़िया का कैमियो 'स्त्री 2' में भी देखने को मिला. लेकिन 'थामा' के ट्रेलर में वरुण धवन के भेड़िया के किरदार को और भी शक्तिशाली दिखाया गया है जिससे दर्शकों की धड़कने तेज हो गई है. ट्रेलर रिलीज के बाद से ही वरुण धवन के इस पवार पैक्ड कैरेक्टर को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
मैडॉक यूनिवर्स की फिल्म 'भेड़िया' ने तो बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटा था अब मेकर्स ये उम्मीद लगा रहे हैं कि फिल्म में वरुण धवन का ये पावरफुल कैमियो मददगार साबित हो सकता है.
वरुण धवन के इस तगड़ी कैमियो को देखने के बाद फैंस को इस बात की तसल्ली हो गई है कि बॉक्स ऑफिस पर एंटरटेनमेंट में अब कोई कमी नहीं रहेगी. वरुण धवन की एंट्री से आपको फिल्म में डबल पावरफुल भेड़िया और वैंपायर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगा. बता दें, ये फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज होगी.
3. बॉर्डर 2
अगले साल बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन अपनी इस देशभक्ति फिल्म से फैंस को सर्प्राइज देने आ रहे हैं. उन्हें वैसे तो कई बार कॉमिक और लवर बॉय के रोल में देखा गया है. लेकिन इस फिल्म में वरुण धवन का किरदार दर्शकों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा.
फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है. सनी देओल की हिट फिल्म 'बॉर्डर' का ये सीक्वल 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगा.
