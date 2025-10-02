हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जाह्नवी कपूर के सारे रिकॉर्ड टूट गए, 7 साल बाद 'तुलसी कुमारी' के खाते में आई इतनी बड़ी उपलब्धि!

Sunn Sasnkari Ki Tulsi Kumari Actress: जाह्नवी कपूर एक के बाद एक लगातार नए प्रोजेक्ट्स में नजर आ रही हैं. पिछले 7 सालों से एक्ट्रेस इंडस्ट्री में एक्टिव हैं लेकिन अब उनका पिछला सारा रिकॉर्ड टूट गया है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Oct 2025 07:42 PM (IST)
बीते 7 सालों से जाह्नवी कपूर फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस बीच उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया. इतना ही नहीं दर्शकों ने उन्हें बहुत प्यार दिया साथ ही उनके किरदारों को भी काफी सराहा गया. लेकिन अब एक्ट्रेस का 7 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है. यहां एक-एक कर जानिए सभी डिटेल्स. 

टूट गए जाह्नवी कपूर के सभी रिकॉर्ड्स
2 अक्टूबर को जाह्नवी कपूर की मल्टी स्टारर फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलीज हुई. रिलीज होते ही फिल्म को पब्लिक हॉलिडे का पूरा फायदा मिला और इसने अपने खाते में जबरदस्त पैसे जमा कर लिए हैं. ऑडियंस समेत क्रिटिक्स ने भी इस रॉम-कॉम को बहुत प्यार दिया है.

लंबे समय से एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और उनके ओपनिंग डे कलेक्शन कुछ इस प्रकार हैं–
1. धड़क – 8.71 करोड़
2. देवरा: पार्ट 1 – 7.95 करोड़
3. परम सुंदरी – 7.37 करोड़
4. मिस्टर एंड मिसेज माही – 6.85 करोड़
5. रूही – 3.06 करोड़
6. उलझ – 1 करोड़
7. मिली – 0.40 करोड़

बता दें, जाह्नवी कपूर की इन सभी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन का डेटा बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक है. जहां जाह्नवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही तो वहीं बाकी फिल्मों का परफॉर्मेंस एवरेज और बिलो एवरेज रहा और उनकी दो फिल्में फ्लॉप भी हुईं. लेकिन अब उनकी लेटेस्ट फिल्म ने इन सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ओपनिंग डे कलेक्शन
बवाल के बाद जाह्नवी कपूर की जोड़ी एक बार फिर वरुण धवन के साथ जमी है. हमेशा की तरह इस बार भी दोनों को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया. 2 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हुई और इसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया है.

सैक्निल्क के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने 6.5 करोड़ का कर लिया है. अब उम्मीद लगाई जा रही है हर गुजरते दिन के साथ फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखने को मिल सकता है.

Published at : 02 Oct 2025 07:41 PM (IST)
Janhvi Kapoor Box Office Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
Embed widget