वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ की फिल्म दशहरे के मौके पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. उनकी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था मगर इसके साथ एक बड़ी फिल्म का क्लैश हो रहा है जिसकी वजह इसका बज बहुत कम हो गया है. 2 अक्टूबर को कांतारा चैप्टर 1 और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का क्लैश होने वाला है. जिस वजह से वरुण धवन की फिल्म एडवांस बुकिंग में ठप हो गई है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म से दूसरी बार वरुण धवन और जाह्नवी कपूर साथ में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट थी मगर अब ये एक्साइटमेंट धीरे-धीरे कम हो रही है. जो एडवांस बुकिंग में साफ नजर आ रही है. आइए बता दें फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बुरा हाल

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने एडवांस बुकिंग से अब तक सिर्फ 2.25 करोड़ की ही कमाई की है. जिसमें ब्लॉक सीट्स शामिल हैं. फिल्म के अब तक 50 हजार भी टिकट नहीं बिके हैं. अब तक सिर्फ 28146 टिकट ही बिक पाए हैं. फिल्म को शोज भी बहुत कम मिले हैं. फिल्म को सिर्फ 3395 शोज ही मिले हैं. जिसमें भी फिल्म के ज्यादा टिकट्स बुक नहीं हुए हैं.

जहां कांतारा चैप्टर 1 के करीब 4 लाख टिकट बिक चुके हैं वहीं दूसरी तरफ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के 30 हजार टिकट भी अभी तक नहीं बिके हैं जो फिल्म के लिए काफी निराशा की बात है.

पहले दिन कर सकती है इतन कलेक्शन

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पहले दिन 10-12 करोड़ की कमाई कर सकती है मगर अब एडवांस बुकिंग में जैसा हाल है उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये सिंगल डिजिट में ही कमाई करेगी.

