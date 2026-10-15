बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी और उनके पति डेनियल वेबर अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. दोनों की केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं. कपल तीन बच्चों के पैरेंट्स हैं. अब सनी लियोनी और डेनियल वेबर ने अपनी बड़ी बेटी निशा कौर वेबर पर प्यार लुटाया है. दोनों ने उन्हें बेहद खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.

सनी लियोनी और डेनियल वेबर की बेटी निशा कौर वेबर 11 साल की हो गई हैं. इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपनी बेटी के लिए प्यार जाहिर किया.

सनी लियोनी ने बेटी निशा पर लुटाया प्यार

सनी लियोनी ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो अपनी बेटी निशा के साथ नजर आ रही हैं. तस्वीर में टेबल पर केक भी रखा हुआ है. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो निशा. पूरे 11 साल की हो गई. यकीन ही नहीं होता. कितनी बड़ी हो गई हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है. बहुत प्यार.'

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डेनियल वेबर ने भी किया बर्थडे विश

डेनियल वेबर ने भी बेटी निशा को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर निशा के बर्थडे सेलिब्रेशन की एक तस्वीर शेयर की. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, मेरे बच्चे. मैं तुमसे हर दिन और ज्यादा प्यार करने लगा हूं. जैसी तुम हो, वैसी ही रहने के लिए शुक्रिया.'

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सनी लियोनी ने निशा को लिया था गोद

बता दें कि सनी लियोनी और डेनियल वेबर ने जुलाई 2017 में महाराष्ट्र के लातूर जिले के एक अनाथालय से निशा को गोद लिया था. उस समय निशा की उम्र करीब 21 महीने थी. निशा ने छोटी उम्र में ही बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिया है. उन्होंने 'बू बॉक्स' (Boo-Box) नाम का एक इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट तैयार किया है, जो टिश्यू बॉक्स होल्डर और मिनी डस्टबिन का कॉम्बिनेशन है.

निशा के दो जुड़वां भाई भी हैं, जिनका नाम नोआ और अशर है. दोनों का जन्म 2018 में सरोगेसी के जरिए हुआ था.