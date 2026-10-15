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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे तुम पर बहुत गर्व है...', सनी लियोनी ने गोद ली हुई बेटी निशा के बर्थडे पर लुटाया प्यार, देखें तस्वीर

'मुझे तुम पर बहुत गर्व है...', सनी लियोनी ने गोद ली हुई बेटी निशा के बर्थडे पर लुटाया प्यार, देखें तस्वीर

सनी लियोनी और डेनियल वेबर की बेटी निशा कौर वेबर 11 साल की हो गई हैं. इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपनी बेटी के लिए प्यार जाहिर किया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 15 Oct 2026 10:06 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी और उनके पति डेनियल वेबर अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. दोनों की केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं. कपल तीन बच्चों के पैरेंट्स हैं. अब सनी लियोनी और डेनियल वेबर ने अपनी बड़ी बेटी निशा कौर वेबर पर प्यार लुटाया है. दोनों ने उन्हें बेहद खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.

सनी लियोनी और डेनियल वेबर की बेटी निशा कौर वेबर 11 साल की हो गई हैं. इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपनी बेटी के लिए प्यार जाहिर किया.

सनी लियोनी ने बेटी निशा पर लुटाया प्यार

सनी लियोनी ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो अपनी बेटी निशा के साथ नजर आ रही हैं. तस्वीर में टेबल पर केक भी रखा हुआ है. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो निशा. पूरे 11 साल की हो गई. यकीन ही नहीं होता. कितनी बड़ी हो गई हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है. बहुत प्यार.'

 
 
 
 
 
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डेनियल वेबर ने भी किया बर्थडे विश

डेनियल वेबर ने भी बेटी निशा को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर निशा के बर्थडे सेलिब्रेशन की एक तस्वीर शेयर की. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, मेरे बच्चे. मैं तुमसे हर दिन और ज्यादा प्यार करने लगा हूं. जैसी तुम हो, वैसी ही रहने के लिए शुक्रिया.'

 
 
 
 
 
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सनी लियोनी ने निशा को लिया था गोद

बता दें कि सनी लियोनी और डेनियल वेबर ने जुलाई 2017 में महाराष्ट्र के लातूर जिले के एक अनाथालय से निशा को गोद लिया था. उस समय निशा की उम्र करीब 21 महीने थी. निशा ने छोटी उम्र में ही बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिया है. उन्होंने 'बू बॉक्स' (Boo-Box) नाम का एक इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट तैयार किया है, जो टिश्यू बॉक्स होल्डर और मिनी डस्टबिन का कॉम्बिनेशन है.

निशा के दो जुड़वां भाई भी हैं, जिनका नाम नोआ और अशर है. दोनों का जन्म 2018 में सरोगेसी के जरिए हुआ था.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 15 Oct 2026 10:06 AM (IST)
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