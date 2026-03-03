सनी लियोनी की बेटी निशा बनी यंग एंटरप्रेन्योर, 10 साल की उम्र में कर रहीं कमाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी लियोनी की बेटी निशा बनी यंग एंटरप्रेन्योर, 10 साल की उम्र में कर रहीं कमाई

Sunny Leone: हाल ही में सनी लियोनी ने बताया कि उनकी बेटी निशा 10 साल की उम्र में ही अपनी कमाई शुरू कर रही हैं. निशा ने एक छोटा सा इन्वेंशन भी किया है वो अपना पेटेंटेड प्रोडक्ट ‘बू बॉक्स’ बेच रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Mar 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ एक्ट्रेस सनी लियोन के मुंबई वाले घर पहुंचीं. वहां उनकी मुलाकात सनी और उनके पति डेनियल वेबर से हुई. बातचीत के दौरान फराह ने उनके बच्चों निशा, अशर और नोआ के बारे में बात की.

इसी बीच सनी ने बताया कि उनकी एडॉप्टेड बेटी निशा को पता है कि वो एडॉप्टेड है और वो बहुत समझदार है. सनी ने गर्व से कहा कि सिर्फ 10 साल की उम्र में ही निशा अपनी खुद की कमाई कर रही है. ये सुनकर फराह ने मजाक में कहा कि वो घर जाकर अपने बच्चों को डांटेंगी.

सनी ने आगे बताया कि उनकी बेटी ने एक छोटा सा इन्वेंशन भी किया है, जिसका पेटेंट कराया गया है. उन्होंने फराह को उसका प्रोटोटाइप दिखाया, जिसका नाम 'बू बॉक्स' है. सनी ने बताया कि मुंबई की धूल की वजह से निशा को एलर्जी रहती है और वो टिश्यू यूज करती रहती थी, लेकिन उन्हें इधर-उधर फेंक देती थी. एक दिन सनी ने देखा कि निशा ने टिश्यू बॉक्स के साथ टेप से एक डिस्पोजेबल कप चिपका दिया है, ताकि यूज किया हुआ टिश्यू सीधे उसी में डाला जा सके.


कितनी है 'बू बॉक्स' की कीमत?
उन्होंने बताया ये टिश्यू बॉक्स 999 रुपये में मिल रहा है और अमेज़न जैसी शॉपिंग ऐप पर भी अवेलेबल है. इसे देखकर फराह खान भी काफी इंप्रेस हुईं. उन्होंने कहा, 'वाह, ये तो बड़ा आसान और बढ़िया आइडिया है.' फिर मजाक में बोलीं, 'अब तो तुम्हारी लाइफ सेट है, मेरे बच्चों को भी जल्दी कुछ इन्वेंट करना पड़ेगा.'

इस पर सनी लियोन हंसते हुए बोलीं कि उनके बेटे अब थोड़ा जलने लगे हैं. उन्हें लगता है कि निशा के पास बहुत पैसे होंगे और उन्हें उससे ही मांगने पड़ेंगे. इस पर फराह ने भी हंसते हुए कहा, 'हां, क्योंकि वही तो इतनी चीजें बना रही है.' सनी ने गर्व से कहा, 'वो 10 साल की उम्र में ही कमाई कर रही है.' जाते-जाते फराह ने सनी और उनके पति डेनियल वेबर की पैरेंटिंग की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'आप दोनों बहुत अच्छे माता-पिता हो. मैं सनी को अक्सर बच्चों को मूवी या प्ले दिखाने ले जाते देखती हूं.'

Published at : 03 Mar 2026 11:53 AM (IST)
और पढ़ें



