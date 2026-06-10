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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़ने आ रहे सनी देओल, इन 8 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे

'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़ने आ रहे सनी देओल, इन 8 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे

Sunny Deol Upcoming Films: सनी देओल अपनी कई अपकमिंग फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी में हैं. इनमें से एक बंटवारा 1947 की रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 10 Jun 2026 02:37 PM (IST)
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रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस को खूब लूटा है और ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. लेकिन अब इसका रिकॉर्ड खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्में से रणवीर सिंह स्टारर का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. इसी के साथ अगले दो सालों तक बॉक्स ऑफ़िस पर सनी देओल का जलवा रहने वाला है. उनकी कई मच अवेटेड फ़िल्में रिलीज़ होने वाली हैं. ये फ़िल्में 2026 से 2027 के बीच रिलीज़ होंगी। आइए, उनकी आने वाली फ़िल्मों के बारे में जानते हैं।

सनी देओल का अगले दो सालों का बॉक्स ऑफिस पर जलवा
सुपरस्टार सनी देओल के पास फ़िल्मों की लंबी कतार है।. एक समय ऐसा था जब उन्हें फ़िल्में मिलना बंद हो गई थीं, लेकिन 'गदर 2' ने उन्हें ऐसी सफलता दिलाई कि आज वे सबसे बिजी एक्टर्स में से एक बन गए हैं. फिलहाल उनके पास 10 से ज़्यादा फ़िल्में हैं, जो 2026, 2027 और 2028 में रिलीज़ होंगी. .

बंटवारा 1947’
 बीते दिन सनी की मच अवेटेड ‘बंटवारा 1947’ की पहली झलक के साथ रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है. इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है. राजकुमार हिरानी निर्देशित ये फिल्म इसी साल 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में प्रीति जिटा, शबाना आजमी और करण देओल भी अहम रोल में नजर आएंगे.

'रामायण पार्ट 1'
सनी देओल डायरेक्टर नितेश तिवारी की फ़िल्म 'रामायण पार्ट 1' में भी नज़र आएंगे. इस एपिक में वह भगवान हनुमान के किरदार में दिखेंगे. यह फ़िल्म दिवाली 2026 में रिलीज़ होगी. इसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं.

इक्का’
डायरेक्टर सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​की फ़िल्म 'इक्का' भी 2026 में रिलीज़ होगी. यह फ़िल्म नेटफ़्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इस फ़िल्म में सनी के साथ अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में हैं.

कोल किंग
सनी देओल एक बार फिर डायरेक्टर अनिल शर्मा के साथ काम कर रहे हैं। वे 'कोल किंग' फ़िल्म में नज़र आएंगे, जो कोल माफ़िया पर आधारित है। यह फ़िल्म 2027 में रिलीज़ होगी।

जाट 2
'जाट' की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद, इसके सीक्वल की घोषणा की गई थी. सनी की 'जाट 2' 2027 में सिनेमाघरों में आएगी, फिलहाल, इसकी शूटिंग के शेड्यूल के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

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रामायण पार्ट 2
सनी देओल 'रामायण पार्ट 2' में भी नज़र आएंगे. नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ​​की यह फ़िल्म दिवाली 2027 में रिलीज़ होगी. यह एक मल्टी-स्टारर फ़िल्म है.

गदर 3
डायरेक्टर अनिल शर्मा ने सनी देओल के साथ 'गदर 3' की भी घोषणा की है. फ़िल्म की कहानी पर अभी काम चल रहा है. यह फ़िल्म 2028 में रिलीज़ होगी और इसमें सनी के साथ मुख्य भूमिका में उत्कर्ष शर्मा नज़र आएंगे.

बाप
सनी देओल की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में बाप भी शामिल है. ये एक एक्शन फ़िल्म जिसमें वे संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती के साथ नज़र आएंगे. इसकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है.

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Published at : 10 Jun 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Gabru Gadar 3 Dhurandhar 2 Batwara 1947
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