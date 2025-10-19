Gabru First Film: बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
सनी देओल ने बर्थडे के दिन अपकमिंग फिल्म गबरू की अनाउंसमेंट कर दी है. उन्होंने इसकी पहली झलक भी शेयर की है. फिल्म की पहली झलक काफी अपीलिंग है.
सनी देओल ने अपने बर्थडे पर फैंस को सरप्राइज दे दिया है. उन्होंने अपनी एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है. सनी देओल फिल्म 'गबरू' लेकर आ रहे हैं. उन्होंने इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी शेयर कर दिया है. फिल्म की पहली झलक देखकर साफ है कि ये काफी इमोशनल होने वाली है.
सनी देओल की नई फिल्म
फिल्म को शशांक उदापुरकर ने लिखा है और वो ही डायरेक्ट कर रहे हैं. सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर फर्स्ट लुक वीडियो शेयर करते हुए लिखा- पावर वो नहीं जो आप दिखाते हो. पावर वो है जो आप करते हो. थैंक्यू सभी को प्यार और आशीर्वाद के लिए. आपके लिए कुछ है जिसका आप इंतजार कर रहे थे. गबरू थिएटर्स में 13 मार्च 2026 को रिलीज होगी. फिल्म साहस,जुनून और अंदर की आवाज की पर है. मेरे दिल से दुनिया तक. फिल्म में सनी देओल गबरू के रोल में हैं. फिल्म में मिथुन ने म्यूजिक दिया है.
SUNNY DEOL UNLEASHES 'GABRU' ON HIS BIRTHDAY – 13 MARCH 2026 RELEASE... On the occasion of his birthday, #SunnyDeol [@iamsunnydeol] unveiled the #MotionPoster of his next film, #Gabru, his most emotional role to date.— taran adarsh (@taran_adarsh) October 19, 2025
Also starring #SimranBagga and #PritKamani, the film is… pic.twitter.com/P8b3Z5buk0
बता दें कि सनी देओल इन दिनों सक्सेस का स्वाद चख रहे हैं. उनके हाथ में कई सारी फिल्में हैं. फिल्म गदर 2 के बाद सनी देओल की करियर जर्नी में काफी ग्रोथ देखने को मिली. उनकी फिल्म जाट को भी फैंस ने पसंद किया. अब सनी देओल को फिल्म बॉर्डर 2 में भी देखा जाएगा. बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, वरुण धवन और अहान शेट्टी नजर आएंगे.
इसके अलावा सनी देओल को लाहौर 2 में दिखेंगे. इस फिल्म में प्रीति जिंटा फीमेल लीड में हैं. फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसके अलावा सनी देओल रामायण में भी नजर आएंगे. रामायण में वो हनुमान के रोल में दिखेंगे. इस फिल्म में रणवीर कपूर राम और साई पल्लवी सीता के रोल में हैं. रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL