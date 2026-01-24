बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. उनकी हाल ही में फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म को अच्छे रिवयू मिले हैं और फिल्म को ओपनिंग भी अच्छी मिली है. बॉर्डर 2 सनी देओल की मोस्ट अवेटिड फिल्मों में से एक है. इसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिर भी ये सनी देओल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म नहीं बन पाई है. आपको सनी की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पांच फिल्मों के बारे में बताते हैं.

सनी देओल की बॉर्डर 2 की बात करें तो ये एकदम सही समय पर रिलीज हुई है. रिपब्लिक डे के मौके पर लोग इस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं. फिर ये बॉर्डर का सीक्वल है तो इसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी. फिल्म में सनी देओल के साथ अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में नजर आए हैं. फिल्म को लॉन्ग वीकेंड का खूब फायदा होने वाला है.

गदर 2 से रह गई पीछे

सनी देओल की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इसमें अभी भी पहले नंबर पर गदर 2 है. गदर 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ का कलेक्शन किया था. जिसके साथ ये नंबर 1 पर बनी हुई है. उसके बाद दूसरे नंबर पर बॉर्डर 2 है. तीसरे नंबर पर सनी देओल की जाट है. इस फिल्म ने पहले दिन 9.5 करोड़ का कलेक्शन किया था.

चौथे नंबर पर सनी देओल की ये फिल्म

टॉप 5 की लिस्ट में चौथे नंबर की फिल्म की बात करें तो इसमें यमला पगला दीवाना है. इस फिल्म में देओल फैमिली साथ में नजर आई थी. सनी देओल के साथ उनके छोटे भाई बॉबी और पापा धर्मेंद्र भी नजर आए थे. यमला पगला दीवाना ने पहले दिन 7.95 करोड़ का कलेक्शन किया था. पांचवें नंबर पर यमला पगला दीवाना 2 है. जिसने पहले दिन 6.3 करोड़ का कलेक्शन किया था.

